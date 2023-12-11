深愛東森自然美！年做百萬業績　王令麟：等妳女兒接班，我會再來





記者任以芳／福州報導



「遇見自然美，我真的很感恩！」60歲多歲資深店主老師老占巧珍，從事自然美有26年時間，長期維持年進貨40萬人民幣的好業績。東森集團總裁王令麟前往探視時也很佩服，「妳是我見過最熱愛工作與自然美的人。」占巧珍也說，以後自己做不動，女兒會接手，讓東森自然美這塊好招牌永遠傳承下去。



東森自然美明年預計在大陸新增加2500間門店，總裁王令麟首先視察上海、杭州共9間加盟店，接著前往福州、廣州共探訪10位店主老師，透過面對面溝通，深入了解每間加盟店需求與現況，其中福州的店主老師占巧珍從骨子裡「深愛」自然美，讓人印象深刻。

▲東森集團總裁王令麟與福州加盟店輕顏美容店店主老師占巧珍合影。（圖／記者任以芳攝）



福州加盟店輕顏美容店店主老師占巧珍，1997年進入自然美，早期做工藝品起家，因為朋友推薦去自然美保養，過敏肌膚得到改善。正好當時遇到創業轉換期，占巧珍決定投入自然美，開店至今第26個年頭。



首次遇到大老闆親自上門探視，透過面對面的親切溝通，幫助加盟店主解決問題。占巧珍非常感動的說，「特別開心，總裁這麼辛苦，這麼遠來看我們。」

王令麟也回應，「不會，妳是20年以上的經銷加盟，當然我一定要來拜訪的，這是一個企業經營的工作態度，也是生活態度。」



談起經營自然美理念，占巧珍說，「我真的很熱愛自然美，非常投入，每次分享自然美，有些人不接受很正常，但是最不能接受對方批評產品不好，因為自然美真的很好！」

▲東森集團總裁王令麟親自視察加盟店，與店主老師面對面溝通。（圖／記者任以芳攝）

王令麟也詢問，每年店裡業績如何？不擅於拓展客源的占巧珍，靠著真心實意的服務，幫客人「對症」調理身體或肌膚，加上自然美的好產品，26年來累積不少死忠客人，即使移民到國外還是長期購買保養品。



占巧珍也舉例，「我的客人永遠是同學聚會裡最年輕的，比如去別的美容院花大錢，花的錢比我們多，她肯定沒有很年輕。但是來我這邊花的錢少，看起來卻很年輕，包括我自己狀態也60+，客戶老公看到我這麼多年沒變，他說這個（自然美）可以。」

▲總裁王令麟分享每日按摩20分鐘保養肌膚，經常被誇讚好年輕。（圖／記者任以芳攝）

王令麟補充強調，「所有人用過自然美產品，肯定離不開了！」旁人也說，「總裁也70歲了，也是水光加Puls！」

占巧珍也回應，「總裁70歲了！看起來好年輕，我們自然美產品真的很好。我都用最好產品給客人，因為人的年齡、青春無法返回，只能盡力幫助她們留住歲月。」



「前陣子做水光活動，客人二話不說立刻包2萬元（人民幣）課程。」占巧珍進一步分享自己的底氣，全來自老客戶相挺，每年純進貨基本做到40萬人民幣（換算約190萬台幣），「客人每一年用多少，囤多少貨（保養品），都是付完錢暫時寄存我這邊。」

▲總裁王令麟也承諾，「等妳女兒接班，我一定來探望妳們。」（圖／記者任以芳攝）

王令麟也問，「如果妳再做十年，會員誰來服務呢？」占巧珍說，「我會一直做下去，做到我做不動為止也不擔心，因為還有下一代，像是我的女兒。」



占巧珍分享一段小故事，20多年前自己剛進入自然美，當年女兒才7歲，十分愛看書，經常看自然美教學資料，母女倆互相練習按摩。長大後女兒也是自然美頭號支持者，只要公司出新產品一定購買。前陣子占巧珍視網膜剝離，女兒立刻調整時間幫忙，加上本身很喜歡自然美，未來將接班。



母女攜手傳承東森自然美，也讓王令麟十分佩服，「我探視這麼多店，妳是最熱愛自然美，最有品味，真的不容易，祝福妳！等妳女兒接班，我一定來探望妳們。」