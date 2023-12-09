第78屆更生保護節慶祝大會　東森集團助更生再獲獎！

▲第78屆更生保護節慶祝大會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會總會，與臺北、士林、新北三個分會於11月6日在劍潭青年活動中心群英堂舉辦「攜手共創 友善接納」－第78屆更生保護節慶祝大會。而東森集團因致力更生人復歸社會工作，今年再度榮獲更生保護會表揚獎，並於慶祝大會上台領獎。

本次慶祝大會有多位長官蒞臨，其中行政院長陳建仁於致詞中對致力於更生保護的與會貴賓及工作人員的表示敬意與謝忱，亦肯定更生保護會的服務項目能夠順應時代需要，自我創新與突破，為更生人提供有效的協助。

陳建仁表示，人難免會犯錯，但就像瓷器有裂縫的時候，陽光會進入黑暗。他認為在場的與會者皆具備智慧、慈悲和勇氣這三大特質，就可以把工作做得很好，也希望大家繼續以前瞻的思維和務實的實踐力，共同為臺灣創造更為祥和安全的未來。

法務部長蔡清祥也在發言中提到，監所中有三成以上是詐欺犯，這些年輕、聰明的犯罪者很容易用詐欺手法賺錢，享受糜爛的生活。更生保護會提早進入監所，輔導更生人的觀念及價值觀，改變他們的想法。此外，法務部督導臺灣更生保護會推動「更生事業群」計畫，透過與企業合作及自營事業，提供更生人穩定、安全的就業環境及工作保障。

至於更生保護會董事長、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，感謝所有的更生夥伴共同走過78年。他強調「一個人可以走很快，但一群人可以走得很遠」，更生保護會將持續整合各項資源，與政府協力，達成預防再犯、順利復歸的目標。

東森集團本次獲頒協助推展更生保護特殊貢獻獎，除了因《ETtoday新聞雲》以更保雲的方式，長期報導更生保護活動；東森得易購公司也協助販售更保產品，幫助更生人復歸社會。