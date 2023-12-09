東森自然美解放美容師雙手 總裁王令麟：明年春天升級「科技美容」

記者任以芳／福州報導

東森集團總裁王令麟前往大陸福州視察5間加盟店，店主老師都是20年老資歷，對於自然美產品很有信心。王令麟也非常關心美容師現況，因長期幫客人按摩導致「板機指」勞損。王令麟也向店主老師們表示，東森自人然美明年春天升級「科技美容」，還要引進按摩機器人，解放美容師疲累的雙手，「人機搭配」，讓員工一起健康賺大錢。

▲東森集團總裁王令麟視察大陸福州5間東森自然美加盟店 。（圖／記者任以芳攝）



東森自然美明年預計在大陸新增加2500間門店，為了深入了解加盟店現況與需求，總裁王令麟首先視察上海、杭州共9間加盟店，接著馬不停蹄前往福州、廣州，與店主老師面對面溝通。



王令麟首先前往位於福州市長樂區航城美芙美容店，門店裝修精緻典雅，加盟店店主老師林劍青疫情之前，曾去過台灣東森自然美總部，相隔4年多見到總裁到訪十分開心。

林劍青說，「王總裁沒有變，越來越年輕，又變年輕。」王令麟也很開心分享，「我一個月做兩次水光！」

▲東森集團總裁王令麟與店主老師交流 。（圖／記者任以芳攝）

林劍青繼續介紹，自家店面有20多年的歷史，去年有重新裝修，也十分感謝老客人疫情期間幾乎沒有流失，非常支持力挺東森自然美。王令麟也問，「老顧客現在會帶女兒或是年輕人來嗎？」



店長謝建萍說，「都會帶女兒、媳婦來做臉，跟著自然美走這條路，風風雨雨都走過20幾年，未來要一起攜手共進。」

▲王令麟指出明年春天東森自然美全力發展「科技美容」。（圖／記者任以芳攝）

王令麟也鼓勵，「妳這家店一定有賺錢，多開兩家店。」林劍青笑說，「我們也想。」



林劍青指出，「但是我們這邊都是偏40、50歲客人居多。」王令麟回應，「前幾天去香港亞洲醫學美容展，未來我們會發展年輕人美妝，讓門店更好機會吸引年輕人，之前都是做高端產品，之後要用中價位吸引年輕人，慢慢培養新客人。」



談到對東森自然美展店計畫，王令麟指出，未來希望在福建增加400家門店，之後要大力發展「科學美容」，讓更好的服務，讓女性更漂亮。

▲東森集團總裁王令麟與店主老師朱秀平合影。（圖／記者任以芳攝）

位於福州店主老師朱秀平也是資歷超過15年以上美容師，今年30出頭的她已經是兩個孩子的媽，歲月在她臉上一點痕跡都沒有，原因就是「愛用」自然美。



當總裁問開店遇到難題？朱秀平表示，疫情前後招工都不容易，不管是福州本地人或外地員工都做不久，因為自然美強調「實打實」的按摩技術，很多美容師過度使用板機指，造成肌腱長期性的勞損與拉傷。



王令麟也表示，「很多美容師做到板機指裂開，真的非常辛苦，後來開刀動手術，自己聽到都掉眼淚。」



該怎麼解決問題？王令麟指出，「要用科學方法！」明年1月份先引進2台歐洲進口機器人，也可以做精油經絡按摩，深層出力的部分交給機器，手感跟人一樣，一天能做6個以上的客戶。

▲東森自然美計劃明年引進按摩機器人，分擔美容師勞累雙手 。（圖／記者任以芳攝）

「美容師大概一天服務3位客人，體力十分耗損。」王令麟指出，有了機器人輔助，可以舒緩美容師的雙手，減少勞動傷害，還能透過特殊機器人探頭快速檢測皮膚膚質，「人機搭配」提升服務品質。



王令麟也很有信心，東森自然美明年春天目標定位「科學美容」，已經和上海復旦大學簽約，由金融管理學院把「科學美容」服務再升級，做大陸美容行業的領先者。

▼ 東森集團總裁王令麟有信心，帶領所有加盟店成為大陸美業的領頭羊。（圖／記者任以芳攝）