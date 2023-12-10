東森自然美做大陸領航者！　總裁王令麟：三年內翻轉成科技美學

記者任以芳／廣州報導



東森自然美明年全力發展「科技美容」，東森集團總裁王令麟非常重視華南市場，日前親自前往廣州探視5位店主老師。同樣來自湖南老鄉的楊小平老師，與總裁一見如故，直言「一定開店支持！」王令麟也表示決心，目標三年內，東森自然美要發展成科技美學，成為大陸領航者，同時培訓美容師人才，「一技在身，勝過家財萬貫。」



東森自然美在全大陸內地有1200家，其中廣州現有85間門店，未來目標在全大陸新增加2500間門店，東森集團總裁王令麟十分重視和關心華南地區，親自飛往福州和廣州視察，並且計畫擴充廣州總部辦公室，成為店主老師和美容師堅強後盾。

▼ 東森集團總裁王令麟與廣州加盟店店主老師楊小平合影 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟與店主老師楊小平都是湖南老鄉 。（圖／記者任以芳攝）



來自廣州市韻律美容科技有限公司的店主老師楊小平，與同為湖南老鄉的總裁王令麟一見如故，兩人相談勝歡。王令麟首先說，「我們所有美容老師做自然美賺到三個，一個是好的臉蛋，第二賺到好朋友，第三是賺到錢。」



楊小平回說，「第三個錢，我要改成健康。」王令麟回應，「妳多開三個店，既健康又賺錢。」楊小平也小回，「我聽你的喔！」



交流過程中，楊小平也說自己熱愛自然美，也只會做自然美超過20年時間。「所有老客戶對東森自然美十分支持，吃穿用基本上都是我們的品牌。」

▲東森集團總裁王令麟認真傾聽每一位加盟主對東森自然美提出的建議 。（圖／記者任以芳攝）

楊小平建議總部，「我的客戶基本上是銀行行長、學校校長，建議總部是否每年在生日或特殊節慶，像是聖誕節、感恩節，『客製化』一套產品給VIP，寫她名字的禮品，她就會跟身邊的人說，會很有面子。」



王令麟十分認同推動「客製化」產品，因為東森自然美不只服務領先，還要成為美業佼佼者。「明年開始三年內翻轉成科技美容，復旦大學院長說，我們這樣做會成為中國大陸的領航者第一，我們湖南人要做第一，不做第二。」



東森自然美老品牌也讓許多店主老師有信心，並且傳承下一代永續經營，楊小平也向總裁分享，大學剛畢業女兒即將接手，「她說，媽媽我也要做自然美，我說好！」

▲東森集團總裁王令麟與廣州加盟店主老師陳冬珍合影 。（圖／記者任以芳攝）

同樣熱愛自然美的廣州市海珠區茗薈美容院加盟店主老師陳冬珍，與總裁王令麟是隔壁湖北老鄉，媽媽、外婆也是湖南人，兩人交流時也格外親切。



陳冬珍老師疫情之前來過台灣，手機裡保留與總裁合照，店裡也高掛當時合影。如今相隔4年多見到王令麟，陳冬珍直呼，「您看起來像45歲！」

▼陳冬珍手機留存與總裁合影，並且高掛在門店牆上 。（圖／記者任以芳攝）

▲總裁王令麟對於東森自然美有長遠深度的發展計畫，鼓勵加盟主一起開店賺大錢 。（圖／記者任以芳攝）

王令麟也開心地分享保養秘訣，「我早上起來臉部按摩20分鐘，從抬頭紋、魚尾紋到法令紋，讓精華液全部滲透到皮膚裡面。」陳冬珍誇讚，「皮膚看起來很通透緊實！」



談及疫情後經營現況，陳冬珍也表示老客人慢慢回流，店內生意穩定，之前也想開分店，人才很重要，培訓也要跟上去，還有自然美有很多店各方面服務也要跟上。

▲總裁王令麟計劃，東森自然美明年全面翻轉科技美學。（圖／記者任以芳攝）

王令麟立刻也抓到問題，上個月跟上海復旦大學簽約，東森自然美產業要變成區塊鏈，變成科技美容，升級用科學AI技術，幫店主做數據分析，同時和大陸職業學校合作。



王令麟也強調，「一技在身，勝過家財萬貫。」培訓美容師計畫正在規劃，預計帶動很多就業機會，1家店能創造10個就業機會，未來東森自然美2028年終極目標是開2萬家店，等於創造20萬個就業機會，對廣東有很大的貢獻。