尬焦糖拿鐵、仙女紅茶！　大人系「蘋果威士忌特調飲」超商限定喝

▲超商限定喝大人系蘋果威士忌特調飲品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大人系飲品來了！有超商特意攜手威士忌品牌「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出2款微醺特調飲品，選用最知名的「田納西蘋果威士忌」分別結合焦糖拿鐵、仙女紅茶，每一口都層次豐富、香氣十足，12月13日起正式開賣。

▲蘋果威士忌分別搭配焦糖拿鐵、紅茶通通香氣十足。

全家今年冬天找來「Jack Daniel’s傑克丹尼」合作推出2款全新大人系特調飲品，特意選用最知名田納西蘋果威士忌（50ml）作為主角，首推「醉醺蘋果焦糖拿鐵」，以Let’s Café慢煮焦糖作為基底，再加入蘋果威士忌，每一口都能喝到焦糖香、咖啡香與酒香，另一款「醉醺蘋果仙女紅茶」則使用古早味仙女紅茶結合蘋果威士忌，厚實茶果香氣十足，清爽又帶有酒香，12月13日於門市上市開喝。

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▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌推出「精品微醺威士忌拿鐵」。

另，7-11 CITY PRIMA精品咖啡近日也強勢找來Johnnie Walker黑牌威士忌合作推出「精品微醺威士忌拿鐵」，選用帶有清新佛手柑香氣、奶油糖般厚實甜感的「花香耶加雪菲精品拿鐵（大杯，冷／熱），搭配Johnnie Walker黑牌威士忌（50ml迷你酒），每一口都能喝到香草、水果、葡萄乾與淡淡煙燻風味的層層口感。

精品微醺威士忌拿鐵也將於12月13日起正式開賣，全台限量30萬杯，售價189元，買還送約翰走路經典杯塞，共有3種顏色，除了藍、黑經典色外，更有隱藏版驚喜色，採盲盒隨機出貨，超欠收藏，數量有限、送完為止。

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