　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

尬焦糖拿鐵、仙女紅茶！　大人系「蘋果威士忌特調飲」超商限定喝

▲▼「全家X傑克丹尼」聯名推出蘋果威士忌特調飲品。（圖／業者提供）

▲超商限定喝大人系蘋果威士忌特調飲品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大人系飲品來了！有超商特意攜手威士忌品牌「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出2款微醺特調飲品，選用最知名的「田納西蘋果威士忌」分別結合焦糖拿鐵、仙女紅茶，每一口都層次豐富、香氣十足，12月13日起正式開賣。

▲▼「全家X傑克丹尼」聯名推出蘋果威士忌特調飲品。（圖／業者提供）

▲蘋果威士忌分別搭配焦糖拿鐵、紅茶通通香氣十足。

全家今年冬天找來「Jack Daniel’s傑克丹尼」合作推出2款全新大人系特調飲品，特意選用最知名田納西蘋果威士忌（50ml）作為主角，首推「醉醺蘋果焦糖拿鐵」，以Let’s Café慢煮焦糖作為基底，再加入蘋果威士忌，每一口都能喝到焦糖香、咖啡香與酒香，另一款「醉醺蘋果仙女紅茶」則使用古早味仙女紅茶結合蘋果威士忌，厚實茶果香氣十足，清爽又帶有酒香，12月13日於門市上市開喝。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌推出「精品微醺威士忌拿鐵」。

另，7-11 CITY PRIMA精品咖啡近日也強勢找來Johnnie Walker黑牌威士忌合作推出「精品微醺威士忌拿鐵」，選用帶有清新佛手柑香氣、奶油糖般厚實甜感的「花香耶加雪菲精品拿鐵（大杯，冷／熱），搭配Johnnie Walker黑牌威士忌（50ml迷你酒），每一口都能喝到香草、水果、葡萄乾與淡淡煙燻風味的層層口感。

精品微醺威士忌拿鐵也將於12月13日起正式開賣，全台限量30萬杯，售價189元，買還送約翰走路經典杯塞，共有3種顏色，除了藍、黑經典色外，更有隱藏版驚喜色，採盲盒隨機出貨，超欠收藏，數量有限、送完為止。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

  【你可能也想看】

►搶喝大杯特濃拿鐵！　超商「9大品項買1送1」限時3天賣
►年末最殺！　速食店「1公斤炸雞桶買1送1」限時9天搶
►爆餡巧克力泡芙、熔岩蛋糕要吃！　「9款巧克力烘焙甜點」超商才有

ET快訊
愛徒猝死　詹雅雯淚崩「強忍情緒」照樣練團
快訊／「軍人節全國放假」　侯友宜喊志願役月薪加2萬
快訊／國1高架火燒車！封閉2道灌救中…回堵5公里
快訊／Gogoro電池異常　官方公布補償
陸羽球前國手溺亡　年僅31歲「結婚不到2個月」
快訊／華航班機擋風玻璃「出現裂痕」！　轉降大阪
快訊／鍾沛君懷孕了！　預產期明年5月
快訊／台74線撞一團！　300萬阿法「滿身戰損」
快訊／台南跨年卡司公布！　卡莉怪妞降臨開唱
桃園女師性侵男童產子！2歲嬰「父親欄仍空白」…生活現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　免費爽喝超商咖啡

耶誕送禮首選！Durex杜蕾斯 X Lab Series雅男士聯名禮盒限量發售

尬焦糖拿鐵、仙女紅茶！　大人系「蘋果威士忌特調飲」超商限定喝

超商限定「夯番薯、匠土司」變成3D票卡了！　開賣時間快看

【廣編】最強經期造夢師-蘇菲　首次進駐韓國知名超人氣夢境百貨

麥當勞、肯德基買1送1！　速食店「雙12限定優惠包」快收下

等到了！超商美式「下殺18元」爽喝　限時15天快買

打敗眾多競爭者！國民天菜團「六款天菜」強勢登場

中華隊辛苦了！4大超商最新優惠懶人包　爽喝咖啡買1送1、第2杯5元

雙12快閃優惠來了！　麥當勞「2大品項買1送1」限時3天囤

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　免費爽喝超商咖啡

耶誕送禮首選！Durex杜蕾斯 X Lab Series雅男士聯名禮盒限量發售

尬焦糖拿鐵、仙女紅茶！　大人系「蘋果威士忌特調飲」超商限定喝

超商限定「夯番薯、匠土司」變成3D票卡了！　開賣時間快看

【廣編】最強經期造夢師-蘇菲　首次進駐韓國知名超人氣夢境百貨

麥當勞、肯德基買1送1！　速食店「雙12限定優惠包」快收下

等到了！超商美式「下殺18元」爽喝　限時15天快買

打敗眾多競爭者！國民天菜團「六款天菜」強勢登場

中華隊辛苦了！4大超商最新優惠懶人包　爽喝咖啡買1送1、第2杯5元

雙12快閃優惠來了！　麥當勞「2大品項買1送1」限時3天囤

解密「阿里山精品咖啡」千萬元設備！方政倫不藏私：農民免靠天吃飯

苗栗山路25字警告「Google太狠了」　一堆駕駛都GG：血淚控訴

髒兮兮「挖土基」一摸手套超黑　美容師耐心搓變回小可愛

南消特種搜救隊複訓　2024年爭取重型救援隊國家認證

嘉義市增編人力調整服勤休息時間 　維護打火弟兄健康權

快訊／富邦金11月虧26.7億！全年獲利跌破700億元　EPS為5.04元

兄弟網羅FA第4人？劉時豪很熱門有接觸

「MAYLA x 進擊的巨人」聯名服飾第三彈　暗黑風格呈現經典時刻

林保淳／游錫堃在講什麼鬼話！　課綱無恥還是人無恥？

老公非初戀！她遭婆婆嗆「二手貨」　全場媳婦瞬間炸鍋

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

消費熱門新聞

速食店「雙12限定優惠」懶人包

中華隊辛苦了！4大超商優惠懶人包

麥當勞2大品項買1送1限時3天搶！

打敗眾多競爭者！國民天菜團「六款天菜」強勢登場

等到了！超商美式「下殺18元」爽喝

歡慶中華隊戰勝菲律賓！超商優惠快看

爆紅淋醬！好市多會員大讚必買

全聯雙12狂灑優惠！美式9元囤起來

夯番薯、匠土司變成3D票卡了！

全聯泡麵第2件5折起！必搭款泡菜買1送1

全台最美粵菜餐廳「點八粵」　開幕全面85折優惠

超商限時特大美式、珍奶「只要30元」

超商開賣「巨大布丁」！布丁狗超Q

LINE MOBILE超殺年末回饋40萬點

更多熱門

相關新聞

夯番薯、匠土司變成3D票卡了！

夯番薯、匠土司變成3D票卡了！

有夠可愛！超商一口氣推出3款全新3D造型票卡了，不僅把超人氣現烤熟食夯番薯變身成一卡通，神還原紙袋的超Q造型，搭配靈魂人物「夯總」，萌到不行，除外還有2款匠土司悠遊卡等收，12月13日上午11時起於全台FamiPort機台開放預購，並同步於APP全+1商城開放購買，數量有限、售完為止。

王品集團6品牌推12月優惠

王品集團6品牌推12月優惠

速食店「雙12限定優惠」懶人包

速食店「雙12限定優惠」懶人包

雙12優惠！Buffet下午茶第2人8元

雙12優惠！Buffet下午茶第2人8元

中華隊辛苦了！4大超商優惠懶人包

中華隊辛苦了！4大超商優惠懶人包

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家7-11威士忌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面