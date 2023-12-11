超商限定「夯番薯、匠土司」變成3D票卡了！　開賣時間快看

▲超商最新3款3D造型票卡來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有夠可愛！超商一口氣推出3款全新3D造型票卡了，不僅把超人氣現烤熟食夯番薯變身成一卡通，神還原紙袋的超Q造型，搭配靈魂人物「夯總」，萌到不行，除外還有2款匠土司悠遊卡等收，12月13日上午11時起於全台FamiPort機台開放預購，並同步於APP全+1商城開放購買，數量有限、售完為止。

▲夯番薯一卡通還有紙袋造型超可愛。

為歡慶35周年，全家特意推出3款全新造型票卡，首推超Q夯番薯變身成的一卡通，是以靈魂人物「夯總」的萌趣形象，結合神還原紙袋圖樣，療癒又可愛，每卡售價390元，凡購買還可獲得夯番薯購物金5元，等同享有夯番薯加大不加價優惠。

▲第2波匠土司3D造型悠遊卡這次有2款選擇。

加碼收第2波匠土司3D造型悠遊卡，有紅色系「原味覺土司」、綠色系「新纖麥土司」2款，從包裝到內袋的土司同樣也是神還原，可愛到不行，每款售價390元，購買還可獲得商品優惠券，憑券買原味覺土司或新纖麥土司，分別可免費獲得小麥胚芽土司（2入）、陽光葡萄土司（2入）。

以上3款造型票卡將於12月13日上午11時起在全台門市的FamiPort機台開放預購，並同步於APP「全+1商城」開放購買，數量有限、售完為止。

▲藍皮解憂號立體造型一卡通開放預購中。（圖／台鐵局提供）

另，台鐵局日前也找來一卡通攜手合作推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，不僅把經典藍皮外觀完整復刻還原，且嗶卡搭車、消費付款或儲值時車頭的LED燈還會亮起，每組售價499元，目前開放於臺鐵夢工場網路商店、蝦皮、momo、PChome、東海模型、博客來網路書店預購中，數量有限、售完為止。