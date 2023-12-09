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求穿海底撈制服「要店員陪跳科目三」拖20分鐘！奧客超扯行徑曝

記者施怡妏／綜合報導

大陸海底撈跳起「科目三」的桌邊表演秀，許多台灣人到餐廳用餐時，也會要求店員跳舞，讓店員一個頭兩個大，網路上有段影片「台灣海底撈申請出戰」，兩名店員在餐廳大跳「科目三」，怎料就有店員指出，女生根本不是店員，到店要求穿制服，還要有人陪同跳舞，造成店員的困擾。

網路上有段影片，兩名穿著海底撈制服的店員，一開頭就喊「台灣海底撈申請出戰」，接著大跳超火紅的「科目三」。不過可以看到，男店員對舞步不熟悉，感覺沒有練熟就表演，有網友質疑「這樣還敢提出挑戰？」

由於影片受到熱議，釣出該店的店員留言，「實在看不下去了，我是同事，這位女博主（左邊）自稱網紅，來店要求穿制服就算了，還一定要有人陪同喊口號跳舞，當下已經告知沒有人會跳了，發影片也不自己說清楚，不要為了紅造成店員的困擾，海底撈服務員已經很忙了，被妳拖了10、20分鐘，鍋底都快燒乾，當然隨便跳趕快走了」。影片中的女生也在底下留言，「大家好，我是這視頻裡面的女生」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲兩人在店內跳科目三。（圖／翻攝自IG）

有網友在Dcard轉發該篇文章，「為什麼要為難海底撈店員」，一開始看也覺得男生舞步沒有練熟，但看了留言才知道是被逼的，「那女生怎麼還好意思出來留言，還要求店員要借制服，這樣不會害店員被公司罵嗎？」

對此，網友們留言狂轟，「留言還在罵男店員跳很爛，真的可悲，被逼著跳還要被笑」、「如果要讓一堆蝦妹屁孩在海底撈鬧，那我寧願發起拒吃海底撈，拒絕抖音行為活動」、「海底撈員工好可憐，還要被迫出來賣藝」、「公司也很有問題，只能說店員真辛苦」。

影片中的女生也在IG發文，貼出穿著海底撈制服跳「科目三」的影片，許多網友湧入貼文留言直呼「不是海底撈員工還硬要跟人家拿員工制服，還強迫另一個男店員一起跳，干擾人家上班」、「當人家員工很悠閒嗎」、「自己跳就算了，還要別人陪妳跳啥意思」、「是多想紅？不要造成店員困擾好嗎？」

《ETtoday新聞雲》記者私訊女方，至截稿前仍未取得回應。

 

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