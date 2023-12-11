愛妻往娘家跑！帥氣人夫查她手機　發現大量「水手服色色照」

▲人夫查看老婆手機才發現，手機裡有許多她穿著水手服的照片。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一名人夫堪稱人生勝利組，年薪收入2000萬日幣（約相當於新台幣426萬元），外貌也相當帥氣，還在東京置產。但他卻突然發現結婚多年的妻子行為明顯改變，不但回娘家的次數變多，還要求分房睡，手機軟體LINE、電子郵件或是社群媒體均無異狀，怎料一看照片卻發現，裡面有許多妻子在娘家身穿水手服的照片，帶有性暗示，才驚覺老婆已經外遇。

日本媒體「FRaU」報導，45歲男子俊平在建築業上班，長相帥氣，在東京市區有房子，他與妻子結婚16年，兩人育有一名15歲的孩子。多年前，俊平因工作關係認識當時擔任市府公務員的妻子，當時的俊平28歲、女方29歲，兩人交往一年之後結婚。

根據俊平的說法，妻子過去的生活圈都在老家附近，且岳父非常嚴格，即便出社會還是有門禁，必須在晚間10點前回家。儘管岳父反對兩人的婚事，但後來還是結了婚，兩人生下孩子之後，讓岳父母照顧孩子，改善這段因結婚而緊張的關係。在岳父母意外過世之後，妻子偶爾會回去整理娘家。

只不過俊平後來發現，雖然妻子家事做得很好，但她的行為開始出現改變，除了回娘家的次數變多，也要求分房睡。這一切讓他覺得很奇怪，就看了妻子的手機，發現LINE、電子郵件或是社群媒體均無異狀，但卻驚訝發現，有大量妻子在娘家穿著水手服的照片，且這些照片並不是自拍，明顯是由其他人拍攝，帶有性暗示。

一查之後，這才發現與妻子接觸的是一名男子，也是她以前的同學。俊平事後直接找上對方對質此事，對方立刻道歉，而俊平最後決定不再追究，讓整件事情就此落幕。