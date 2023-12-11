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台南歷史名人審議結果公布　奇美創辦人許文龍等8位入選

▲2023年度台南市歷史名人審議結果公布，由奇美實業創辦人許文龍等人獲選，未來市府將陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立，以適切的方式進行紀念並予後世傳頌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023年度台南市歷史名人審議結果公布，由奇美實業創辦人許文龍等人獲選，未來市府將陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立，以適切的方式進行紀念並予後世傳頌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年度台南市歷史名人審議結果公布，由經濟類—許文龍；藝術類—潘元石、林榮德；學術教育類—何培夫、孫森焱；政治類—黃聰美、莊維藩；宗教類—尤羅伯（Robertus Junius）等8位各領域的知名人士獲選，未來市府將陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立，以適切的方式進行紀念並予後世傳頌。

文化局長謝仕淵表示，這次獲選台南市歷史名人之一的奇美實業創辦人許文龍，其作為台灣文化界的巨擘，亦是非常成功的企業家。他長期投身在本土文化及藝文事業的推廣上不遺餘力，更獲得首屆台南文化獎肯定。日前召開台南市歷史名人審議會議時，特以臨時動議的方式提名，並經出席委員一致同意通過，將許文龍列為台南市經濟類歷史名人，以表彰其卓越成就與貢獻。

▲2023年度台南市歷史名人審議結果公布，由奇美實業創辦人許文龍等人獲選，未來市府將陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立，以適切的方式進行紀念並予後世傳頌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次獲選的另外7位台南市歷史名人，潘元石曾任奇美博物館館長，推動以台灣名義加入國際藏書票大會會員國，為第5屆台南文化獎得主；林榮德則為台灣少數兼擅文學、音樂、藝術的文藝家，曾獲得國際間許多獎項肯定，除了在人文藝術方面的成就，亦投入支持台灣民主運動；何培夫專長為台灣史，尤其是台、澎、金、馬地區碑碣史料的採拓與研究，致力於古蹟文物的保存與推廣，出版數十本著作；孫森焱為第6屆大法官，任教於東吳大學法律系30餘年，撰寫法學相關書籍及論文，桃李遍佈法學界；黃聰美於日本任婦產科醫師，長期以「井上魯鈍」匿名捐款給《台灣青年》月刊，支持民主運動；莊維藩則為日治時期唯六台灣人郡守之一，曾任台南縣政府建設局長；尤羅伯為推動台灣基督教本土化的神學家。

▲2023年度台南市歷史名人審議結果公布，由奇美實業創辦人許文龍等人獲選，未來市府將陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立，以適切的方式進行紀念並予後世傳頌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局說明，台南歷史名人審議皆有非常嚴謹的審查程序，依〈台南市歷史名人紀念作業要點〉，台南市歷史名人共分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，提名名單均會先進行調查整理後進入審議，分別經分組審查與大會審議討論後，由出席大會委員三分之二以上同意，方得列入台南市歷史名人。

今年度納入上述8位後，台南市歷史名人已達249位；其中藝術類31位、文學類45位、學術教育類38位、政治類61位、醫療類19位、經濟類25位、宗教類23位、技術類7位。市府歡迎各界持續推薦本市歷史名人人選。

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