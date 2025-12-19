李多慧、籃籃合體主持！　「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

▲李多慧與籃籃合體主持「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，12月20日於永華市政中心西側廣場登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「今天的待辦清單輸入了嗎？」韓國啦啦隊女神李多慧19日向粉絲喊話，提醒大家別忘了12月20日登場的「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，李多慧表示，台南不只有美食與景點，更有精彩的耶誕、跨年演唱會，她也將攜手好友、綜藝小天后籃籃，共同擔任首場耶誕演唱會主持人。

李多慧透露，自己第一次擔任大型活動主持就是在台南，對這座城市格外有感情，這次再度合體籃籃主持，更讓她既期待又緊張。她笑說，兩人私下默契十足，就算臨場有狀況，「大不了就用比的、用跳舞溝通」，籃籃也立刻接話，笑稱絕對會讓粉絲留下深刻印象，並邀請大家12月20日晚間到永華市政中心西側廣場一起應援。

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動卡司日前由市長黃偉哲公布，集結近40組台、港、韓、日高知名度藝人及團體輪番演出。首場耶誕搖滾演唱會邀請籃籃、李多慧雙主持，被形容為「天花板等級組合」，而31日跨年夜則由廣播金鐘主持得主吳建恆及金鐘綜藝節目主持提名的徐凱希接棒主持。

黃偉哲也特別準備肉圓、肉燥意麵、豆花、東山鴨頭等多樣台南小吃，滿足李多慧想品嘗在地美食的心願。李多慧直言，首次主持大型演唱會仍難免緊張，但近期已加緊練習，希望把最好的一面呈現給現場觀眾。

籃籃則表示，再次回到台南主持耶誕、跨年活動感到榮幸又興奮，台南的耶誕跨年活動無論卡司、舞台或視聽效果都備受肯定，期待粉絲們踴躍到場支持，一起迎接新的一年。

黃偉哲指出，台南耶誕、跨年活動經費並非全台最高，但在精彩度、多樣性與創意上力求名列前茅，邀請民眾攜家帶眷、呼朋引伴搭上「台南好young」耶誕跨年列車，感受台南的熱情氛圍，迎接2026年。

此外，市府也提醒，台南購物節活動持續進行中，只要消費滿50元即可登錄發票抽獎，最大獎為價值百萬元的全電動車，活動至2026年3月1日止，邀請民眾邊玩台南、邊拚好康。