地方 地方焦點

科技救災、防災扎根　台南「消防公安」滿意度奪六都第一

▲台南市持續導入AI派遣、救災機器人與無人機等科技設備，提升消防救災效率與人員安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動科技救災與全民防災政策，強化消防裝備、救護量能及民力聯防體系，在《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查中，台南市於「消防公安」項目拿下六都第一，展現城市公共安全治理與消防專業能量的具體成果。

消防局指出，今年持續深化全民防火、防災宣導，截至11月底，已辦理校園、社區及社福機構防火宣導1857場，並擴大一氧化碳中毒防範居家訪視4978戶，同時舉辦1場專題記者會，截至目前均未發生燃氣熱水器一氧化碳中毒死亡案件。此外，公共場所消防安全管理持續落實，工廠危險物品查核達1016家，並輔導業者改善缺失。

在設備與科技方面，消防局2025年度投入1億1000萬元（含中央補助）汰購19輛老舊消防車輛，另斥資1億4818萬餘元汰換各式搶救裝備，並導入消防救災機器人、AI火災影像辨識、智慧派遣系統、紅外線熱顯像空拍無人機、數位化災情平台及數位微波網路等科技設備，提升指揮派遣精準度，同時降低第一線消防人員風險，落實合理退避權。

今年9月花蓮縣光復鄉發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，台南市消防局特搜大隊於第一時間完成整備並趕赴災區，出動特搜人員、搜救犬及無人機等裝備，完成30處搜索與4次空拍勘查，成功救出1名受困者、4名傷患，並處理1件民眾走失通報，展現跨縣市支援與特搜戰力。

消防局也持續擴大民力參與，今年編列1928萬元充實義消及民間救難團體裝備，鼓勵場所業者加入義勇消防行列。統計至11月，台南市已招募企業義消7家、53人，每十萬人義消人數達186.75人，連續蟬聯六都第一。

緊急救護方面，透過品管制度與救護技術員持續教育訓練，全面提升到院前急救品質。截至11月底，台南市到院前心肺功能停止案件共1,367人，成功存活482人，救護成功率由108年的27.5%，提升至114年11月的35.26%。救護E化系統更於今年榮獲亞洲緊急醫療救護協會（AAEMS）亞洲救護競賽第3名。

面對地震、風災等災害風險，市府持續強化防災韌性，今年共培訓1602名防災士，提升社區自主應變能力，並配合中央推動「強韌台灣」整備計畫。東區東聖里也於今年獲得內政部災害防救韌性社區一星標章認證。在人力與職安方面，今年增補95名消防人員，並成立專責單位推動消防職業安全制度，確保消防同仁在守護市民安全的同時，也獲得完善保障。

在市議會支持下，黃偉哲市長任內共編列11億8594萬餘元改善老舊消防廳舍，包含安平分隊新建啟用、龍崎消防救護站年底完工，將軍分隊新建工程預計2026年完工，多處消防廳舍亦陸續動工或規劃中，持續提升消防工作環境。

黃偉哲強調，市府將持續投入消防資源，導入智慧化治理與跨局處整合，讓救災更有效率、城市更具韌性，守住市民生命與財產安全。

