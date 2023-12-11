人本交通便捷台南　交通局友善交通環境共享公共運輸交通路網

▲台南市政府交通局指出，2023年除完成百大路口行人安全提升計畫、公共運輸政策也完成第4期小黃公車11條路線通車、運用智慧科技在停車管理、交通壅塞路廊改善均獲取相當成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府交通局11日指出，2023年以「人本交通便捷台南」為核心，落實市長黃偉哲「便捷台南區域均衡」的交通施政主軸，除完成百大路口行人安全提升計畫、公共運輸政策也完成第4期小黃公車11條路線通車、運用智慧科技在停車管理、交通壅塞路廊改善均獲取相當成效。

交通局表示，台南未來3年的交通發展計畫，涵括友善交通環境、共享公共運輸、便捷區域路網等面向，讓台南進步繼續前行、幸福繼續前進。

交通局局長王銘德表示，小黃公車是最暖心的交通接駁政策，從2019年起交通局已推出4期小黃公車共31條路線，遍及20個行政區，累計服務超過14萬人次，而台南市的做法更人性也更有彈性，例如首創預約站牌、結合醫療服務據點、整合公車動態APP，滿意度高達94％，並榮獲第5屆政府服務獎，同時也在規劃第5期小黃公車向中央爭取補助經費，彌補公共運輸不足的地區。

今年配合行政院公共運輸通勤月票政策，台南市與高雄市、屏東縣聯手推出南高屏月票，並同步推出台南月票，台南TPASS卡片已銷售1.2萬張，其中，大台南公車299方案已銷售7000多份、399+台鐵方案銷售2.1萬多份、南高屏999方案已銷售3.5萬多份（三縣市合計），讓南部民眾喜迎低成本公共運輸時代，落實交通平權，提高公共運輸使用率。

交通局長王銘德說，發展綠色運輸是當前主流，台南市公共自行車YouBike 2.0自今年2月上線服務，已提前於10月達成第一階段的設置目標300站，目前已設有352站，使用人次已突破140萬人次，站點遍布全市29個行政區，共有YouBike 2.0車輛3730輛，廣受好評的500輛YouBike 2.0E電輔車已全數投入，交通局也持續加速擴增YouBike 2.0站點，擴大服務量能；配合行政院發展綠色運輸節能減碳的政策，台南市以每年汰換30輛以上的電動公車為目標，目前全市有90輛電動公車，113年將有23輛電動公車交車上路營運，占比將達到24.6%，於2020年達成公車全面電動化的目標；同時今年也再完成27處平面停車場、2處立體停車場的太陽能光電掛表，總計容量達6.8MW，年發電量約1484萬度，可供3512戶家庭用電。

交通局長王銘德表示，大台南智慧交通中心於2019年啟用，就是要成為台南市交通指揮監控管理的大腦，著手智慧交通控制系統建置與執行計畫，導入AI辨識智慧號誌，歷時4年完成舊城區、大灣交流道(小東路與復興路)、永康交流道(中正北路、中正南路)、以及南科與安定交流道(市道178線)間主要聯絡道路的動態號誌系統，提升台南市交通路網的整體服務水準，累計162處的智慧管控路口，減少整體路廊10％的旅行時間。2024年將再完成永康交流道（永康區中正南、北路）與仁德交流道（東區東門路及仁德中山路）路廊智慧動態號誌，減少10％車輛通過幹道的平均旅行時間，進一步改善交流道與聯絡道路的交通壅塞狀況。

為因應國道1號新營交流道北上下匝道車流龐大，常造成交流道周遭平面道路壅塞，交通局已辦理新營交流道改善可行性研究案，綜合評估解決新營交流道壅塞的最適方案，將建議增設高架匝道跨越長榮路口銜接復興路，可有效轉移68％車流改行高架匝道，往新營市區方向車流不需停等長榮路號誌外，亦可有效紓解復興長榮路口的尖峰交通壅塞情形，整體路口可縮短36％的延滯時間，往民治中心尖峰時段更可節省20分鐘（26分→6分），並辦理地方說明會蒐集地方意見後，提送交通部高速公路局審議。

智慧動態號誌系統也可運用在醫院周邊道路的緊急車輛優先號誌上，台南市於2020年首次運用車路聯網的技術，建置奇美醫院至成大醫院之間的緊急救護車輛優先號誌，成效卓越，累積總共建置車路聯網號誌優先路口31處、緊急車輛20輛、公車9輛，是國內最大的車輛優先號誌系統，救護車以綠燈通過路口的機率提高到94.75％，患者的生存機率也提高4~7％。

王銘德局長說，運用智慧科技的另一個成功案例為智慧路邊停車服務管理系統，5年來累計佈設地磁偵測器9000格、智慧停車柱4000格，智慧停車格布建比率87％，並有16格路邊智慧停車充電柱，是全台規模最大的智慧路邊停車管理系統，並透過台南好停APP發佈路邊停車格即時資訊，供民眾查詢，方便民眾找停車格，這套管理系統也獲得9成的滿意度，預計在2024年完成全智慧停車格布建比率100％、2026年電動車充電樁1000格的目標。

2023年5月針對行人友善交通環境提出百大路口行人安全提升計畫，進行增設庇護島、行人專用時相、行人專用號誌、行穿線退縮、通學步道等工程，全面提升行人友善空間，目前已完成15處行人庇護島及23處行穿線退縮、80處行人專用時相，年底至少完成100處、行人綠燈早開已完成230處，年底至少完成300處。

台南市近年來藉由不同管道推動廣設停車空間政策，自2018年底起至2023年，全市公共汽機車停車格位，已由115665席增加到164556席，總計增加48891席整體成長率達到42.3％。台南市共獲核定11座前瞻立體停車場，經費補助共36億餘元，其中，西門健康立體停車場、水萍塭公園地下停車場已開放使用，其餘9座立體停車場將於2024~2025年間陸續完工，總計可增加3324席小客車、1948席機車停車格位，交通局也將持續向中央爭取補助5座多目標使用的立體停車場，解決新營、善化等地區的停車需求問題。

王銘德局長表示，先進運輸系統（捷運）是台南400未來最重要的交通基礎建設，市長黃偉哲將府城、沙崙、南科等三大發展核心一併納入6條捷運優先路網規劃內，進度最快的第一期藍線以2026年動工為目標，施工期預計6年，台南市首條捷運可望在2032年營運通車；第一期藍線延伸線（2024年可研核定、2025年綜規案核定）、深綠線（2024年可研案提報中央審議）、紅線（2024年可研案提報中央審議）、綠線（2024年可研案修正作業）持續推動，爭取中央核定，進入設計階段，藉由捷運建設的推動，未來以捷運及台鐵等軌道運輸為骨幹，市區客運、小黃公車及公共自行車為輔，形成優質便捷的公共運輸系統，滿足市民朋友通勤通學、觀光及休閒、商業、醫療等需求，且可望解決台南交通長期擁擠的問題，提升台南市的競爭力。