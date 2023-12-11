藝林高手八方雲集　台南「藝師藝有」計畫展現十八般武藝

▲台南市每年積極鼓勵學校發展「藝師藝有」計畫，延聘在地文化工作者或傳統藝師到校進行教學課程或活動，112學年度共有4校參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市藝術才能班各具特色，為加深加廣藝才班課程，每年積極鼓勵學校發展「藝師藝有」計畫，延聘在地文化工作者或傳統藝師到校進行教學課程或活動，112學年度共有4校參與。

中山國中舞蹈班藉由傳統藝師傳承「三才劍法」；崇明國中國樂班結合漆線雕傳統工藝與南管音樂；永康區復興國小舞蹈班將傳統武術「十路彈腿」融入課程；新民國小音樂班納入磐果舞蹈劇場及甘蔗田、糖廠等在地文化元素，拓展藝術展演新視野。

黃偉哲市長表示，台南為藝術文化之都，學校推動藝術教育擁有豐富資源，為將新課綱多元跨域精神及在地文化養份融入藝才班課程，台南市延聘在地文化工作者或傳統藝師為藝才班注入傳統藝術能量，既傳承傳統藝術知能亦交融出另類創新跨域課程。

教育局鄭新輝局長表示，學校透過爭取教育部「藝師藝有」計畫培養學生「美學創思力」，融入長期教學、短期活動及在地文資傳承專題學習等方案，邀請藝師踏入校園並融合在地藝術文化資產，培養學子實踐融合傳統與創新的美學內涵。

中山國中林國斌校長表示，該校舞蹈班已在府城深耕近40年，培育出國內外出色的藝術人才，112學年度特聘國際武術聯合會認證之國際級裁判及教練─現任少林長拳門力行武舘楊靜媚副總教練蒞校指導，楊靜媚是中山第一屆舞蹈班畢業校友，亦是台灣長拳武藝傳承家九段大師唐克杰之兒媳。楊靜媚老師以系統化課程傳授正統的三才劍法，將對打元素加入舞蹈創作，為舞蹈藝術注入新的養分。特別規劃於明年1月19日在台南文化中心演藝廳及6月1日在台江文化中心辦理成果展演，精彩可期。

崇明國中陳威介校長表示，國樂班不僅是音樂比賽特優團隊，參與藝師藝有計畫亦進入第5年，今年課程邀請曾獲府城美展傳統工藝類首獎的在地傳統工藝藝師黃湘敏老師與任職國立台北藝術大學傳統音樂學系專長南管音樂的黃俊利老師合作。透過實地走訪廟宇，讓學生學習漆線雕傳統工藝和南管音樂聽覺藝術，了解兩者在廟宇敬神信仰的重要性。明(113)年5月成果發表由校內表藝老師、音樂老師和兩位藝師帶領學生一起創作，將漆線工藝作品融入場景布置和舞台設計元素，搭配南管音樂的情感表達，展現人與神間情感交流，創造出具實驗性的故事劇場，邀請親師生和社區民眾進入劇場感受傳統與創新的震撼。

永康區復興國小張慧芬校長表示，舞蹈班成立於民國73年，歷年參加各項比賽均屢獲佳績，於112學年度藝師藝有計畫與武術專業藝師唐正倫教練合作，將傳統武術「十路彈腿」融入舞蹈班四年級學生舞蹈課程，在藝師專業的課程講解中，學生明確理解如何運用胯和腰的帶動使身體發出力與勁，並將十路彈腿融入即興創作課中，以彈腿動作口訣和套路中的動作、水平、方向等，引導學生發展出不同的身體語彙及表現方式。



新民國小黃耿鐘校長表示，音樂班參與藝師藝有計畫已邁入第三年，今年聘請校外專業藝師入校指導，強化學生肢體與節奏律動，將音樂展演魅力詮釋淋漓盡致；本展演結合在地磐果舞蹈劇場，更將甘蔗田、糖廠﹑糖文化、美食等在地文化融入舞蹈劇情，增進學生與在地文化的連結性。成果將結合音樂、舞蹈、戲劇，增進音樂班學生跨域表演經驗，亦與普通班經驗交流、藝術資源共享，達成「共好」的學習理念。

教育局表示，南市目前有24所學校設有藝才班，類型涵蓋美術、音樂及舞蹈，各校特色課程百花齊放，各類藝術形式彼此交融展現創新火花，吸引藝術志趣學子報考。教育局將持續鼓勵各校參與藝師藝有計畫，不斷挑戰藝術新高度，實踐新課綱跨領域素養精神，與群眾分享南市藝術文化濃厚魅力。