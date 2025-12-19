　
地方 地方焦點

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

▲▼行政院17日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」擴大會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼行政院17日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」擴大會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院17日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」擴大會議，花蓮縣政府由秘書長饒忠代表出席。會議由行政院政務委員陳金德主持，邀集工程會、農業部、經濟部等中央部會，並有縣府、縣議會，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等三鄉鎮公所，以及馬太鞍、太巴塱、阿陶莫等部落代表共同與會。秘書長饒忠於會上積極反映地方民眾實際需求與重建關切。

秘書長饒忠建議，目前除推動各項重建工作外，應強化民生經濟方面復原，提高地方商家生財器具復業補助。他指出，目前生財工具補助僅5萬元，與實際災民復業成本仍有落差，建請中央研議提高補助，無論是商家、原民工藝師或各類產業，協助儘速恢復營運。主席陳金德政委現場裁示，請經濟部研議相關補助方案，以回應地方實際需求。

饒秘書長也指出，堰塞湖風險一日未解除，地方鄉親就難以真正安心，縣府建請中央正視堰塞湖本體安全問題，儘速恢復推動壩體挖降等風險去化工程。農業部原規劃工程，但因鳳凰颱風影響表示需重新評估，所以會上特別表示希望可以恢復挖降計畫，徹底解決潛在風險，並期盼能在明年汛期前完成改善，確保部落及下游居民生命財產安全。農業部也於會中承諾將儘速辦理。

▲▼行政院17日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」擴大會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

饒秘書長表示，在防災資訊與溝通方面應加強跨政府整合，希望中央所掌握的堰塞湖監測數據、風險評估，應定期揭露，並同步提供縣府、鄉鎮市公所及民眾掌握，以利防災整備與即時應變。相關建議獲主席裁示，中央將強化資訊公開與跨機關通報機制。

而在排水改善、水利工程方面，饒秘書長也於會上再次確認中央與縣府分工方式，除馬太鞍溪河道治理持續由中央辦理外，中央於會中承諾，將補助花蓮縣政府辦理雨水下水道疏濬工程，以降低淹水風險、提升整體防災能力。而另外汙水系統部分，將由中央規劃辦理。

▲▼行政院17日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」擴大會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府由秘書長饒忠代表出席並積極反映地方民眾實際需求與重建關切。

有關農田淹沒及後續處理，農業部規劃視淹沒程度辦理農地改良、價購或徵收。饒秘書長建議，中央在農地價購價格應從優認定，並提早釋出公有地優先放租，以協助受災農民維持基本生計，穩定農業生產。

行政院於會中說明，自成立中央協調會報以來，已就災民安置、家園復建、農田再生、河川治理、校園修復，以及產業與觀光振興等面向，分別成立功能分組，持續推動跨部會復原重建作業，並透過定期會議與地方工作站機制，滾動檢討進度，確保各項措施能回應地方與部落需求。

陳金德政務委員表示，災後復原重建是一項跨部會、跨層級的長期工作，不僅是工程安全的修復，更關乎居民生活秩序與產業復甦。中央將以居民為本，持續整合各部會資源，加速推動各項重建作業，並與地方政府密切合作，建立具可操作性且讓民眾安心的防災與復原機制。

花蓮縣政府強調，台灣第一次發生堰塞湖潰壩災害，也是世界級紀錄，影響範圍廣、衝擊層面深，後續復原重建工作需跨政府、跨單位攜手合作。縣府將持續配合中央計畫推動，共同加速重建腳步，陪伴災區穩健邁向安全、安心與永續的生活環境。
 

12/16 全台詐欺最新數據

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

花蓮縣政府持續推動大健康政策，透過敬老愛心計程車服務，減輕長者與身心障礙者交通負擔，提升日常外出與就醫便利性。縣府18日發布統計，政策擴大實施後使用人次大幅成長，114年統計至11月破83萬人次，較去年翻倍。顯示政策不僅深受民眾肯定，也成為長者重要的交通支持措施。也感謝花蓮縣議會長期以來對此項政策的支持。

