▲桃園「一區一女路」成果發表，展現女性故事與地方連結。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園一區一女路」成果發表活動，18日於市府舉行。市長張善政表示，市府今（114）年啟動「一區一女路」計畫，目前已於平鎮、龍潭、桃園及大溪等區累積初步成果，並透過展覽呈現各區女性的生命故事與地方連結。本次展覽自12月15日至26日於市府一樓川堂展出，邀請市民前往參觀，透過展覽認識各區傑出女性的故事與貢獻。

張善政指出，過去談及城市發展，社會較常看見男性的貢獻，但事實上，城市各個角落皆有許多女性在不同位置默默付出，累積成城市發展的一點一滴。市府透過婦幼發展局推動「一區一女路」計畫，盼在市民享受桃園發展成果的同時，也能看見女性長期以來的貢獻，讓城市發展更加完整。

▲市長張善政與大溪區女路導覽員。（圖／市府提供）

市府也同步推動女路認證制度及導覽員培訓，讓經專業訓練的導覽員，將女性在日常生活中持續累積的付出，轉化為生動動人的故事，帶領市民走入地方、看見身邊為桃園付出的女性。

▲桃園市「一區一女路」計畫，於市府川堂展出。（圖／市府提供）

婦幼局表示，市府今年進一步將「一區一女路」計畫擴展至13個行政區，並優化既有路線，新增桃園女路與大溪女路，同時培力47位女路導覽員，編制4區女路導覽手冊，並辦理「女路有影」影音徵件活動，以「桃園女性的足跡與故事」為主題，呈現女性在生活、工作、家庭、文化與社區中的多元樣貌。

相關成果將持續透過展覽、導覽及走讀活動推廣，讓市民更深入認識地方女性故事，市府未來也將持續精進女路內容與推動模式，擴大女路的社會影響力。包括市議員黃婉如、陳美梅、市府婦幼局長杜慈容、中央大學歷史學研究所教授蔣竹山等均一同出席。