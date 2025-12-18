　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「一區一女路」成果發表　展現女性故事與地方連結

▲桃園「一區一女路」成果發表

▲桃園「一區一女路」成果發表，展現女性故事與地方連結。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園一區一女路」成果發表活動，18日於市府舉行。市長張善政表示，市府今（114）年啟動「一區一女路」計畫，目前已於平鎮、龍潭、桃園及大溪等區累積初步成果，並透過展覽呈現各區女性的生命故事與地方連結。本次展覽自12月15日至26日於市府一樓川堂展出，邀請市民前往參觀，透過展覽認識各區傑出女性的故事與貢獻。

張善政指出，過去談及城市發展，社會較常看見男性的貢獻，但事實上，城市各個角落皆有許多女性在不同位置默默付出，累積成城市發展的一點一滴。市府透過婦幼發展局推動「一區一女路」計畫，盼在市民享受桃園發展成果的同時，也能看見女性長期以來的貢獻，讓城市發展更加完整。

▲桃園「一區一女路」成果發表

▲市長張善政與大溪區女路導覽員。（圖／市府提供）

市府也同步推動女路認證制度及導覽員培訓，讓經專業訓練的導覽員，將女性在日常生活中持續累積的付出，轉化為生動動人的故事，帶領市民走入地方、看見身邊為桃園付出的女性。

▲桃園「一區一女路」成果發表

▲桃園市「一區一女路」計畫，於市府川堂展出。（圖／市府提供）

婦幼局表示，市府今年進一步將「一區一女路」計畫擴展至13個行政區，並優化既有路線，新增桃園女路與大溪女路，同時培力47位女路導覽員，編制4區女路導覽手冊，並辦理「女路有影」影音徵件活動，以「桃園女性的足跡與故事」為主題，呈現女性在生活、工作、家庭、文化與社區中的多元樣貌。

相關成果將持續透過展覽、導覽及走讀活動推廣，讓市民更深入認識地方女性故事，市府未來也將持續精進女路內容與推動模式，擴大女路的社會影響力。包括市議員黃婉如、陳美梅、市府婦幼局長杜慈容、中央大學歷史學研究所教授蔣竹山等均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台都淋雨一張圖看「紅爆雨」熱區！下波變冷時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

逾期最高罰3千！　114年度汽機車燃料使用費補繳至12/31截止

桃園試推學校垃圾專用袋　蘇俊賓視察青溪國小執行肯定成效佳

桃園「棒球天使計畫」訓練營開訓　不動產建築開發公會捐240萬訓練經費

桃園「一區一女路」成果發表　展現女性故事與地方連結

富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

曾調查信義鄉國土占用案提糾正　監委浦忠成、林文程12／22受理陳情

初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板曝光　黨內人士：表態意味濃

500件護具守護偏鄉排球夢　企業連五年力挺雲林小將

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

明天雨區擴大「全台濕答答」　周末又有東北季風

國安法修法重罰鼓吹戰爭言論者！　張惇涵「不容許危害國家者存在」

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

逾期最高罰3千！　114年度汽機車燃料使用費補繳至12/31截止

桃園試推學校垃圾專用袋　蘇俊賓視察青溪國小執行肯定成效佳

桃園「棒球天使計畫」訓練營開訓　不動產建築開發公會捐240萬訓練經費

桃園「一區一女路」成果發表　展現女性故事與地方連結

富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

曾調查信義鄉國土占用案提糾正　監委浦忠成、林文程12／22受理陳情

初選戰火升溫！江啟臣合體盧秀燕看板曝光　黨內人士：表態意味濃

500件護具守護偏鄉排球夢　企業連五年力挺雲林小將

AI及HPC推動ABF設備需求　長廣預計明年一月上市

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道　降落航班「0呎復飛」

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

國外網購包裹全面預先委任制　網點「2產業」酸：連自己人都打

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

地方熱門新聞

114年度汽(機)車燃料使用費　補繳至12/31截止

桃園試推學校垃圾專用袋　青溪國小執行成效佳

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

桃園「棒球天使計畫」訓練營　開訓　

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

桃園一區一女路成果發表　展現女性故事

富宇建設、林六壹分贈南投縣高頂救護車和野狼機車

南投地檢署訪查紫南宮等3竹山地區社勞機構

監委浦忠成、林文程12／22赴南投縣巡察受理陳情

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

強化救人也自救！南消辦理RIC種子教官進階訓練提升火場安全

台南運動中心數量六都墊底陳以信如當市長每年完工一座

漁光島 Ocean 文化祭27、28登場藝文、市集、淨灘共譜海島旅程

賴清德出席成大沙崙醫院動土盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

更多熱門

相關新聞

徐若瑄跨年獨家獻給桃園

徐若瑄跨年獨家獻給桃園

「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日在樂天桃園棒球場隆重登場。繼日前公布壓軸卡司Apink與宇宙人後，擔任今年開場重任的「全能才女」Vivian Hsu徐若瑄，以及備受期待的「金鐘主持群」唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝，也搶先透露備戰心情與獨家演出亮點。

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

黑松九年陪伴　桃園「永久綠旗」學校誕生

黑松九年陪伴　桃園「永久綠旗」學校誕生

趁室友泥醉性侵他女友　男大生判3年2月

趁室友泥醉性侵他女友　男大生判3年2月

關鍵字：

桃園一區一女路成果發表

讀者迴響

熱門新聞

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老師「大便都浮在水上」確診癌王　靠1關鍵活20年

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

信義警涉包庇鍾文智15人被約談

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面