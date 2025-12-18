桃園「棒球天使計畫」訓練營開訓　不動產建築開發公會捐240萬訓練經費

▲桃園「棒球天使計畫」訓練營開訓。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓18日出席於平鎮棒球場舉行「桃園市棒球天使計畫－2025年桃園市三級棒球訓練營」開訓典禮，現場聚集了21所桃園棒球發展學校，參訓學員百餘名，也邀請了「世界12強棒球錦標賽」中華隊的球星，包含樂天教練曾豪駒、樂天黃子鵬、林立、陳晨威，味全朱育賢、富邦戴培峰等，氣氛熱絡。

蘇俊賓指出，訓練營的啟動，源自市府深思如何將中華隊在2024年世界12強棒球錦標賽奪冠所帶來的激勵與感動，轉化為桃園基層棒球永續發展的重要養分，市府希望讓榮耀不只停留在國際賽場，而能回饋至培育下一代選手的教育現場，讓少棒、青少棒與青棒選手得以與優秀職棒選手及桃園出身好手近距離交流，建立正確訓練觀念與長期發展方向。

開訓活動中，桃園市體育總會棒球委員會主任委員楊家俍捐贈價值新臺幣150萬元棒球訓練器材；桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世代表捐贈新臺幣240萬元，用於新明國中棒球訓練；聯新國際醫院院長林頌凱醫師亦代表聯新國際醫療集團捐贈200萬元學生運科追蹤、治療檢測的額度，期學員們因有民間資源挹入，能勤勉練習提升球技，為台灣、為桃園棒球增光。

市府指出，桃園市三級棒球訓練營於11月、12月分兩梯次舉辦，涵蓋少棒、青少棒與青棒組別，課程內容結合運動科學、防護觀念、生涯規劃、球場禮儀與品德教育等多元面向。

市府為響應中華隊於2024年世界12強棒球錦標賽奪冠，投入新臺幣1,000萬元設立為期3年的「棒球天使基金」，系統性提升桃園青少年棒球三級發展。首年即邀請12強賽事表現優異的桃園籍教練與選手，參與市內賽事、頒獎典禮及專業講座，透過實戰經驗傳承，激發基層選手潛能；同時提供教練費補助、訓練器材添購與運動科學檢測服務，全面提升訓練品質，並搭配專業運動防護資源，確保選手訓練與比賽安全。

包括市議員暨桃園市體育總會棒球委員會主任委員楊家俍、市議員舒翠玲、陳韋曄、謝美英、王珮毓、市府教育局長劉仲成、體育局長許彥輝、青年事務局長侯佳齡、桃園市棒球總顧問張滄彬及各捐贈單位代表等均一同出席。