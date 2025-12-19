百大青農遴選開跑！新增「具地方特色」指標　即起線上申請

▲第8屆百大青農遴選正式開跑，花蓮縣每屆皆有優秀青年農民獲選，讓花蓮農業被全台看見。（圖／花蓮縣政府提供，第七屆百大青農林俊雄）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續培育具經營實力與產業影響力之青年農民，農業部辦理「第8屆百大青農遴選」作業，即日起正式受理申請，報名截止日期為115年1月25日。花蓮縣政府鼓勵縣內青年農民把握機會踴躍報名，展現花蓮農業在創新經營與地方發展上的豐沛能量。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有優良的自然環境、乾淨的水土資源，以及多元豐富的農漁畜產業，歷屆百大青農遴選中，花蓮已有數十位青年農民脫穎而出，涵蓋農糧、漁業及特色作物等不同領域，充分展現花蓮青年農民在專業經營、創新加值與永續發展上的實力，也成為推動地方農業持續前進的重要力量。透過百大青農遴選機制，期能協助更多花蓮青農朝向專業化、品牌化經營發展，讓地方特色農業被全國看見。

農業處長陳淑雯指出，百大青農遴選旨在選拔具備產業整合能力，能串聯產業上下游並帶動地區農業發展的青年經營者，作為青年從農的重要典範。本屆遴選除延續「典範標竿青農」的選拔精神外，並新增納入「具地方特色」之遴選指標，期望呈現百大青農在不同產業類別與地域背景下的多元樣貌，與花蓮因地制宜、多元發展的農業特色高度契合。

凡獲選百大青農者，農業部將提供包含生產技術、行銷推廣、財務管理、研發創新、智慧財產權、組織經營及資訊化等多元輔導資源，並搭配設施設備補助、優惠低利貸款等協助措施，協助青年農民強化經營體質、深化農業產業價值鏈，並引領更多青農共同成長。

花蓮縣政府表示，農業部同步規劃辦理4場次遴選說明會，將針對申請資格、評選重點及後續輔導內容進行詳細說明，鼓勵有意申請的青年農民踴躍報名參加（說明會報名網址：https://reurl.cc/EbjrEg）。

本屆百大青農遴選採全面線上申請方式，即日起開放報名至115年1月25日截止，預計於115年7月公告獲選名單。相關遴選規範及申請作業資訊，請至百大青農專屬網站查詢（https://100farmer.moa.gov.tw/）。

