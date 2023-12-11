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12歲兒生日趴「同學集體放鳥」！他躲房爆哭問：我是不是人緣差

兒子生日當天，沒有一個同學出席。（示意圖／PIXABAY）

▲原PO兒子生日邀同學來家裡慶生，沒想到當天全數缺席。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

生日那天，一般人通常都會希望好朋友可以一起慶祝生日。一名家長就提到，兒子辦生日派對，邀約了6名同學來家裡吃飯，結果當天卻沒有一個人出席，「兒子躲在房間大哭，還問我平常大家都很好，難道自己人緣其實很差？身為家長的你們能給孩子什麼安慰？」

原PO在《匿名公社》發文表示，兒子12歲生日，想說也是他小學最後一個生日，所以約了6個平常還不錯的同學到家中慶生，在前一天還有再確認過一次，也有跟同學家長告知，炸雞、批薩以及蛋糕都訂好了，怎料到，到了當天一個個缺席。

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原PO透露，除了一個說發燒不能來，其他完全沒說理由，只有已讀，全部人都沒到，兒子本來以為是同學給的驚喜，結果等到最後都沒人參加，心情大受影響，一家人只好草草吃晚餐、吹蠟燭、吃蛋糕，「兒子心情非常糟，躲在房間大哭，到了快10點，只有一個同學傳了一句生日快樂就沒了。」

原PO難過地說，「兒子還問我平常大家都很好，難道自己人緣其實很差？他說明天不知道怎麼面對同學，身為家長的你們能給孩子什麼安慰？」

貼文曝光後，上百名網友留言祝福弟弟「生日快樂，感謝爸爸媽媽比較重要」、「生日快樂，就算在家只有自己也要開心呀！」、「提早了解長大的社會，對自己也是成長，生日快樂」。

也有網友分析表示「有時候不是小朋友不來，是家長不給來」、「同學家長問題比較大」、「我是媽媽，會再跟家長們一一確認需不需要接送」、「下次生日趴可考慮排吃午餐，晚上出門家長們會擔心」。

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