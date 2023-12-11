12星座「尾牙中大獎」密技曝！命理師公開招財法　讓你數錢到手軟

▲小孟老師針對12星座建議不同的尾牙抽獎開運密技。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

文／CTWANT

年末將至，許多公司行號陸續會舉辦尾牙，慰勞一整年辛苦工作的大家。命理專家小孟老師就分享「12星座尾牙抽獎開運密技」，針對每個星座建議不同的方式開運。

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊座在今年尾牙前，除了可到著名財神廟拜拜外，也能在自家床底下放紅包袋。紅包袋可助於轉運外，睡覺時還能去除晦氣，幫助身體健康，當整個人的氣場補滿了，財運自然也會跟著來。

金牛座

金牛座年底福來運轉，過去財務狀況都會獲紓困，尾牙時抽到大獎勝券在握，不只好運發生於尾牙，在旅行社或網路購物舉辦的抽獎活動上，也都有機會中獎。小孟老師就建議金牛座的大家可以在房間擺放紅色地墊，象徵步步鴻運，每天踩來踏去，或許能幫自己踩出一條康莊大道。

雙子座

雙子座最近在花費上需克制，否則容易把財運散出去。年底時好好守財，有助於握住錢財，可以在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如「黃水晶」或「金色招財貓」，皆有助於雙子座開運。

巨蟹座

巨蟹座屬於聽天由命的類型，可別因此放棄自己的機會，不妨透過喝「陰陽水」開運，陰陽水指的是半冷半熱的水，不僅助於陰陽能量調和，也能讓人的能量朝圓滿方向前進，只要氣場強了就會使運氣變旺。

獅子座

獅子座過去一年的財運較起伏，若感到煩悶，年底時運氣將開始好轉，也可以在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶下方寫自己的姓名、生日，除了助於迎財外還能守財，讓接下來的日子都一路旺。

處女座

處女座除了每天吃飽睡好，使自己精神飽滿外，也可以考慮在廚房或玄關處放蝴蝶造型的擺飾，這樣能幫助處女座迎來財運，還可以帶來貴人；小孟老師提醒，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。

天秤座

天秤座可說是好人好事代表，常幫助朋友，積了不少福報，在年底尾牙前，可以在房間窗戶旁或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，就能替他們轉煞為福，不管是疲累或怨恨之氣，葫蘆都能幫忙扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。

天蠍座

若能在尾牙前夕出國旅遊一趟，天蠍座就能有轉運的效果，因為可聚四方之氣。不過沒時間出國也別灰心，可以在家裡廁所放黃金或金色的衛生紙盒，象徵每抽一張面紙，就像抽一張鈔票，有永不止息的意思。

射手座

射手座尾牙前夕要時時觀察自己，讓身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生，小孟老師建議在房間或辦公室擺一盆開運竹，綠色的開運竹除了能療癒內心傷痛外，還可以聚足好運，讓射手座各方面運氣都能不斷攀升，好運爆棚無法擋。

摩羯座

摩羯座可以在辦公桌的抽屜，或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，用紅包袋裝著或直接放著都行，因為銅錢性質屬金，有極強的「化煞招財」作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。

水瓶座

水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財。平時可以到公園等地方曬太陽，讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每顆細胞吸收太陽的能量，而感到放鬆的感覺，若當天下雨，也能靠冥想的方式，當身心靈舒爽了，自然也能帶來好運。

雙魚座

雙魚座年底運勢不錯，小孟老師建議他們可以在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，這些符號代表九五至尊，可使雙魚座擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓他們財到、福到、好運到。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

●輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥4折起優惠再打9折

延伸閱讀

▸ 男大生性侵學妹怒嗆「別人的toy」還想求情 法官打臉不給緩刑

▸ 徐若瑄認結束9年婚姻 發聲「決定劃下句點」

▸ 徐若瑄證實離婚！認了難以克服差異 坦言最困難但合適的安排