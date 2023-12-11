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遊日同事列清單求代購！回國竟喊「沒錢付」她傻眼：我太軟弱嗎

一名網友日前抱怨，每次出國同事都請她代購一堆東西，甚至還有人收到後不付錢。（示意圖／Pixabay）

▲原PO去日本旅遊幫忙同事代購卻收不到錢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

出國旅遊時，不少人會幫親友代購當地的名產或物品，但如果沒有溝通協調好，很容易因此發生糾紛。一名女網友就發文抱怨，表示自己今年去了2趟日本，每次都被同事拜託幫忙代購，而且都是大件商品，甚至還有同事收到商品後，直接表示身上沒錢付，讓原PO當場傻眼，只好發文詢問其他網友「出國會幫同事代買東西嗎？」

該名網友在PTT以「出國會幫同事代買東西嗎？」為題發文，表示自己今年飛了2趟日本，一次是京阪、一次是東京，兩次都被同事拜託幫忙代購一堆東西，而且都還是大件商品，非常占行李箱的空間，讓原PO不解的是，其中一位同事前陣子才去日本，自己不買卻叫原PO代買，還列了一堆清單，讓原PO不禁無奈直呼「雖然我自己沒種拒絕，但我覺得他們太吃人夠夠了吧」。

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更讓原PO氣憤的是，自己11月底回國，要求代購的同事收到商品後，竟直接說了一句「現在沒錢」，直到今天都還沒付清，原PO感嘆「我太軟弱了嗎？」隨後也詢問其他網友「出國會幫同事代買東西嗎？」

貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言直呼「我年輕時也這麼傻，也是不給錢，後來不幫買後，再也沒跟我聯絡過」、「頂多買個點心意思意思」、「帶幾樣伴手禮就好，不用幫忙代購」、「出國就是要好好玩啊，幫人代購很浪費時間…」、「連代買的錢都沒收到怎麼還不拒絕？」、「除了我爸媽要的，其他絕不代購」。

也有人建議原PO「我都說我有時間再幫你買，絕對不要先答應，回來沒買就說你太忙沒時間去買」、「我都說我不逛街的，完全杜絕代購」、「如果推不掉沒關係，就說買不到就好或是行程太趕沒辦法找商品，再不然就買超級貴的給她們，說你不會比價，下次就不會有人找你買了」、「一開始就直說自己的東西每次都超重，怎麼可能還幫別人買」。

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