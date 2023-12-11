肉沒涮熟！男吃麻辣鍋後癲癇發作　醫一看嚇：全身700多條蟲

▲吃下沒煮熟火鍋肉片，男子體內長出700條寄生蟲。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

大陸一名43歲男子日前吃完火鍋，結果突然持續頭痛一陣子，甚至出現癲癇，就醫後才發現體內竟有700多條絛蟲，所幸經過治療後已無大礙。醫師提醒，食用肉類食物前，記得煮熟才吃。

根據《浙大一院》公眾號報導，大陸浙江衢州43歲的朱姓男子是一名建築工人，一個月前領到工資時，想吃點豐盛的大餐慰勞自己，便到菜市場買回豬肉、羊肉等，回租屋處煮麻辣火鍋配啤酒吃。不料數日後開始覺得頭痛，甚至出現抽搐、口吐白沫等癲癇症狀，不舒服的症狀持續一個多月後，決定去看醫生。醫生檢查後發現，朱男的體內竟有700多條絛蟲，包括大腦，診斷應是絛蟲病。

▲朱男的顱內電腦斷層掃描，可見多處白點病變。（圖／翻攝自《浙大一院》公眾號）

朱男透露，記得大約一個月前吃過火鍋，當時可能豬肉沒煮熟就吃下肚。浙大一院感染病科副主任黃建榮表示，問題可能出在朱男的火鍋肉片受豬肉絛蟲幼蟲感染，而且沒有煮熟就吃進肚子，導致寄生蟲生存於人體。

黃建榮表示，感染已經對患者的器官「造成損害」，所幸絛蟲病可以用瀉藥和藥物治療，但治療的劑量和持續時間可能會因感染的嚴重程度而異。

據世界衛生組織指出，當絛蟲卵進入中樞神經系統時，會給患者帶來神經系統症狀，包括癲癇發作。醫師提醒，日常生活中往往會吃很多肉類食物，例如烤羊肉、烤豬肉，但如果沒有煮熟，可能把絛蟲卵吃下肚，引發身體疾病。

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