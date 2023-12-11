　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

肉沒涮熟！男吃麻辣鍋後癲癇發作　醫一看嚇：全身700多條蟲

▲▼營養師教吃火鍋。（圖／Pexels）

▲吃下沒煮熟火鍋肉片，男子體內長出700條寄生蟲。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

大陸一名43歲男子日前吃完火鍋，結果突然持續頭痛一陣子，甚至出現癲癇，就醫後才發現體內竟有700多條絛蟲，所幸經過治療後已無大礙。醫師提醒，食用肉類食物前，記得煮熟才吃。

根據《浙大一院》公眾號報導，大陸浙江衢州43歲的朱姓男子是一名建築工人，一個月前領到工資時，想吃點豐盛的大餐慰勞自己，便到菜市場買回豬肉、羊肉等，回租屋處煮麻辣火鍋配啤酒吃。不料數日後開始覺得頭痛，甚至出現抽搐、口吐白沫等癲癇症狀，不舒服的症狀持續一個多月後，決定去看醫生。醫生檢查後發現，朱男的體內竟有700多條絛蟲，包括大腦，診斷應是絛蟲病。

▲▼ 。（圖／）

▲朱男的顱內電腦斷層掃描，可見多處白點病變。（圖／翻攝自《浙大一院》公眾號）

朱男透露，記得大約一個月前吃過火鍋，當時可能豬肉沒煮熟就吃下肚。浙大一院感染病科副主任黃建榮表示，問題可能出在朱男的火鍋肉片受豬肉絛蟲幼蟲感染，而且沒有煮熟就吃進肚子，導致寄生蟲生存於人體。

黃建榮表示，感染已經對患者的器官「造成損害」，所幸絛蟲病可以用瀉藥和藥物治療，但治療的劑量和持續時間可能會因感染的嚴重程度而異。

據世界衛生組織指出，當絛蟲卵進入中樞神經系統時，會給患者帶來神經系統症狀，包括癲癇發作。醫師提醒，日常生活中往往會吃很多肉類食物，例如烤羊肉、烤豬肉，但如果沒有煮熟，可能把絛蟲卵吃下肚，引發身體疾病。

延伸閱讀
擁泰國皇家軍隊同款衝鋒槍嗆「遇警就火拼」　通緝藥頭超商買飲料栽了
苗栗女以假換真！用50元假硬幣換真幣　娃娃店場主：終於抓到真兇
人妻喪夫後婆婆頻賣房產…多年後卻想一起住　眾人狂勸：真的不要欸

ET快訊
小禎、羅時豐《今晚開讚吧》驚傳停播
朋友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　一票苦主：國小生？
黃捷神還原「超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了
快訊／桃園女師性侵男童產子判17年　她提出上訴了
冷空氣兩波段強襲！周末一路冷到下周四　挑戰強烈冷氣團
楊丞琳說完「河南人愛騙人」第一反應尬爆！　粉傻眼還原現場：她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

肉沒涮熟！男吃麻辣鍋後癲癇發作　醫一看嚇：全身700多條蟲

山西40車連環撞！致「1死6傷」油罐車洩漏　疑因雪天路滑

緬北明家「團滅」　陸通緝10「詐騙頭目」...愛心女神懸賞價220萬

陸兒童呼吸道疾病「診療量下降」　官方：情況得到緩解

江蘇老伯懷疑血緣？殘忍「殺害兒孫」　網：萬一是親生的呢

港區議會選舉投票率27.54%　陸港澳辦：全面落實「愛國者治港」

投票率27%創史上最低！香港區議會選舉出包「投到半夜12點」

鄭州積雪15公分「出動鏟雪車」 「紅色預警」112趟列車停運

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

粉絲曝「最愛雨琦」舒華：來打一架吧！　見「後輩」不服輸...直接現場PK倒立XD

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

肉沒涮熟！男吃麻辣鍋後癲癇發作　醫一看嚇：全身700多條蟲

山西40車連環撞！致「1死6傷」油罐車洩漏　疑因雪天路滑

緬北明家「團滅」　陸通緝10「詐騙頭目」...愛心女神懸賞價220萬

陸兒童呼吸道疾病「診療量下降」　官方：情況得到緩解

江蘇老伯懷疑血緣？殘忍「殺害兒孫」　網：萬一是親生的呢

港區議會選舉投票率27.54%　陸港澳辦：全面落實「愛國者治港」

投票率27%創史上最低！香港區議會選舉出包「投到半夜12點」

鄭州積雪15公分「出動鏟雪車」 「紅色預警」112趟列車停運

還在求前夫離婚！前T-ara雅凜斥：我沒懷孕　現任男友狂曬放閃照

《與惡魔有約》8金句：人類總會因為強求幸福變得不幸，所以我不強求

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

小禎、羅時豐《今晚開讚吧》驚傳停播！　電視台回應藏玄機

【廣編】最強經期造夢師-蘇菲　首次進駐韓國知名超人氣夢境百貨

不贊同蔡英文兩岸、內政路線　柯文哲曝「中間路線」定義

八點檔男星消失5年轉戰直播帶貨！　王豪慘賠近百萬…暴瘦現況曝

挑戰者盃身障兒童公益棒球賽　郭泓志、吳哲源到場同樂

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

騎車200km「南投飆台北」　熱血男大生武嶺撞護欄超痛…結局很暖

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

大陸熱門新聞

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

川西之美／藏族女性頭箍有年齡密碼

川西之美／闖進天神調色盤「九寨溝」

最新考古成果！陸將這些年劃為「古國時代」

幼童掉進「超市麵包攪拌機」慘死！

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

千萬級女網紅　復出僅3分鐘再被封禁

陸外送員騎車闖社區　被保全拿刀捅死

香港區議會選舉　下午4點半投票率才19%

5連鞭？五菱汽車要求道歉反被罵

陸港「經珠港飛」　內陸客直達香港機場

七旬老伯懷疑血緣？殘忍「殺害兒孫」

更多熱門

相關新聞

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

檢調破獲退役、現役軍人遭中共吸收，在台組織共諜網，除了外洩攸關軍力部署與作戰計畫的機密文件外，還曾策動飛行員駕駛直升機投共，趁著中共軍艦逼近海峽中線時前往停靠，事成後將付給1500萬美金（約台幣4億8千萬）的酬勞。

共諜案內情曝　總統主持的「0221」機密會議遭洩

共諜案內情曝　總統主持的「0221」機密會議遭洩

史上最大潤寅超貸案　「法官轉律師」收1250萬慘了

史上最大潤寅超貸案　「法官轉律師」收1250萬慘了

柯文哲選情看衰　民眾黨下修不分區席次

柯文哲選情看衰　民眾黨下修不分區席次

正宮把丈夫私生子接回家　社區門口拉布條慶祝

正宮把丈夫私生子接回家　社區門口拉布條慶祝

關鍵字：

火鍋癲癇絛蟲周刊王

讀者迴響

熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面