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直擊！劉若英先生北京書店非四合院　合夥咖啡廳：店面租的

記者任以芳／北京報導

出身軍人世家的台灣歌手劉若英，近日被大陸博主爆料指稱多年前在北京購入四合院開書店「春風習習」，現在房價換算衝破上億台幣。《東森新媒體ETtoday》記者今（11）日前往位於北京前門三里河，外觀不是四合院，已改建成書店，員工被問及此事只回應，「劉若英先生確實是合夥人，但房子不是租的。」記者詢問附近房仲業者，三里河公園市已改建城市休閒公園，無法買賣，但可以出租。

▲▼劉若英被爆「購入北京上億四合院」急發文還原真相。（圖／翻攝自微博／劉若英）

▲劉若英被爆「購入北京上億四合院」急發文還原真相。（圖／翻攝自微博／劉若英）

大陸旅遊博主「北京旅遊等著瞧」前天發文指稱，劉若英多年前斥資人民幣4000萬元（約新台幣1億7720萬元）購入位於前門三里河公園裡的四合院，該地點距離天安門5分鐘車程，已經改造成書店「春風習習」，換算房價應漲到上億台幣。

劉若英也親自發文澄清，「哪有什麼四合院，視頻（影片）拍的是幾年前我老公和朋友合開的春風習習書店，他們在北京三里河邊租了一個幾十平米的空間，來實現他們的小夢想。」

▲▼ 北京、書店、劉若英先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲劉若英先生開設的書店「春風習習」。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪劉若英先生開設的書店「春風習習」，大約是2020年開張，位於北京西城區前門大街的三里河公園，正巧今天北京落下第一場雪，公園步道被白雪覆蓋。書店空間並非四合院，外觀類似胡同民居房改建，在公園水道旁，不少遊客到訪拍照打卡。

走進書店內部面積不大，約有十多張桌子，不包括可以看外面風景的吧台位，裡面主要販賣咖啡、茶等輕食，靠牆一整排是書櫃，大部分是文藝類書籍，種類數量不多，來店裡的客人多半是聊天、拍照打卡。

店員被記者詢問，「書店是否劉若英開的？」對方回答，「是她先生的書店，我們是跟他合作咖啡廳業者，他們是另一家公司，春風習習是她先生合夥開的。」至於書店建築是買或租？對方非常肯定回答，「是租的！」

▼ 劉若英先生書店內景，咖啡廳只是合作夥伴。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、書店、劉若英先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、書店、劉若英先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲書店外觀經常有大陸網友來打卡。（圖／記者任以芳攝）

書店附近還有少數店家，記者才剛提書店名稱，大家都知道是來自台灣歌手劉若英先生投資店面。其中一間業者說，「不確定她先生的店是之前買的還是租的，現在三里河公園裡面建築物已經歸北京市政府管理，我們只能租不能買賣。」

記者實際詢問三里河公園附近房地產業者，北京房仲劉先生指出，「全北京只有東城區、西城區才有真正的老四合院，其他地方都是後建，所以東西城四合院價格非常值錢，很多地方有限購，現在已經不准買賣。」

他也補充說明，疫情前北京東城區有一處四合院大概600多平米，換算台灣是300坪，當時賣出8000萬人民幣，換算近4億台幣，十分驚人。

記者詢問，「三里河公園裡面的建築物，包括附近的胡同民居房、四合院可以買賣嗎？」劉先生回答，「現在不能買賣，已經是北京市政府管理的城市公園。」

▲▼ 北京、書店、劉若英先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲前門三合里公園由北京市政府管理，內部建築無法買賣 。（圖／記者任以芳攝）

根據資料顯示，前門三里河公園位於北京西城區，過去是皇家園林，供明清兩代皇帝及其皇室成員休閒地方。隨著時空轉移，變成四合院、老胡同民居房，還有留下一些歷史遺跡。

北京政府市2017年起改造升級，歷時9個月，打造成全北京唯一有江南水鄉風情的公園，還原當年全長約900米的歷史河流與走向，有「水穿街巷」庭院人家氛圍，目前也是北京民眾踏青好地方。

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