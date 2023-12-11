正妹檢察官被爆「15分鐘性愛片外流」　越南論壇瘋傳

▲越南檢察官鄧黎瓊江外貌姣好，在社群媒體上吸引大量粉絲。（圖／翻攝臉書，下同。）



記者吳美依／綜合報導

越南檢察官鄧黎瓊江（Dang Le Quynh Giang，音譯）外貌姣好、氣質甜美，還在攻讀法律系時，就因為參與正妹選拔而聲名大噪，也經常在社群媒體發文，向廣大粉絲分享日常點滴。不過，她近期卻被捲入性愛影片外流的疑雲，迄今尚未出面回應。

24歲的鄧黎瓊江來自崑嵩市，自幼才華出眾，高中立志攻讀法律，勤奮考上夢想中的河內檢察大學法學院，畢業後也順利進入檢察官辦公室工作。

她的大學生活非常活躍，2018年參加全國法律系正妹選拔賽，吸引大量關注與壓倒性票數，儘管最終止步20強，仍累積不少粉絲與知名度，當時接受媒體採訪時說，「我想參加更多才藝競賽，提升自己的外表和個性，而不是浪費青春。」如今每每在社群媒體分享日常點滴，總能引來大批粉絲按讚。

未料，10月中旬起，越南網路論壇開始流傳一段性愛影片，標題寫著「檢察官瓊江片段」、「當今最傑出的女孩」。在15分鐘畫面裡，一名年輕女子外貌神似鄧黎瓊江，與男性在飯店房間發生親密行為。

不過，受害女主角的真實身分至今未被查證。有人認為，可能是鄧黎瓊江與男友的私密畫面外流，但本人從未公開回應，僅有消息傳出，她已私下採取法律行動。

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