網戀2年結婚！　印尼女婚禮辦完才知「新婚夫」是女兒身

▲印尼一名女子結婚後才發現丈夫是女人。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

印尼一名女子透過網路交友認識男友，兩人隨後展開長達2年的遠距離戀愛，並決定走入婚姻。而當兩人舉行完婚禮，要到政府單位登記結婚時，她才赫然發現，新婚丈夫竟是女兒身。儘管最終被害人決定不再追究，但警方已對此事展開調查。

根據印尼《羅盤報》報導，23歲的印尼女子多年前在社群媒體Facebook上認識一名男子，隨後發展成情侶關係，儘管兩人不在同一座城市，但仍然盡心盡力經營這段遠距離戀愛，並在交往2年後，決定結婚。

兩人11月28日在印尼西爪哇省的一個村莊舉行婚禮，並在婚禮圓滿完成的第二天帶著所需資料到鎮上的宗教事務所登記結婚，怎知工作人員檢查雙方身分時，卻赫然發現「男方」竟是女兒身。

不只當事人，就連在場的所有工作人員全都震驚不已，並立刻阻止兩人進行婚姻登記。官員指出，這對情侶結婚後，欺騙方的真實性別才被發現，而消息也迅速傳遍整個村莊。當地執法機構已經對此事展開調查，並將傳喚所有參與婚禮籌備的人員到案說明。

調查過程中，該名假冒男性的25歲女子坦承自己說謊並欺騙對方自己的生理性別。而受害女子則表示，雖然遭到欺騙，但是只會當作是自己倒了大楣，不會再向對方追究，也不會對她採取法律行動，只想要就此分手，此生不再相遇。