印度婚禮遊行「磚牆突倒塌」！7死20多傷 喜事變喪事

▲圍牆突然倒塌，許多人被活埋。（圖／翻攝自YT，下同）



記者王佩翊／綜合報導

印度北方邦一對新人結婚，整個家族為此大肆慶祝，然而當天一家人舉行婚禮遊行時，卻在途中遭路邊突然倒塌的磚牆砸到，數十人瞬間被掩埋，最終造成7人死亡，分別為5名婦女與2名兒童，另有20多人受傷，其中多人傷勢嚴重。

根據《中國報》報導，北方邦馬烏區戈西鎮一個村莊一對新人8日舉行婚禮，整個村莊的人也一同歡慶，而新郎新娘的親朋好友特意舉行婚禮遊行。然而在遊行途中，當所有人行經一條小巷時，一道約3公尺高、4.5公尺寬的磚牆竟突然倒塌。

由於人潮擁擠且巷弄狹小，圍牆倒塌後，許多人根本來不及反應，當場被壓在瓦礫之下。一名親友為了紀錄婚禮過程，因此拍下遊行過程，怎知卻錄下死亡瞬間。當時灰塵四處瀰漫，現場所有人都驚慌不已。

當局接獲通報後，隨即派出警察與救難人員到現場救援，並出動堆土機，努力清除殘骸，試圖救出被埋的受困者，然而該起事故最終仍然造成7人死亡、20多人受傷。罹難者多為婦孺，共5名婦女與2名兒童，而部分傷者傷勢嚴重。

警方已經下令調查此案，以釐清圍牆倒塌的確切原因。當局也宣布，將向死者家屬提供2397美元（約新台幣7.5萬元）的慰問金，並向每名傷者提供599美元（約新台幣1.8萬元）的慰問金。