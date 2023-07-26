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最正女罪犯爆紅！11度被捕「甜美燦笑」照片曝光　竟然狂圈粉

▲芮亞娜的嫌犯大頭照在網路爆紅。（圖／翻攝Instagram@Mugshawty，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國女罪犯芮亞娜（Rayanna Belle Brock）至少11度落網，每次拍攝嫌犯大頭照時，總會露出甜美笑容，宛如鄰家女孩，看起來毫無悔過之意。不過，她的一系列照片曝光後，竟因為外貌姣好而瞬間爆紅，擄獲大批粉絲芳心。

▲▼美國肯塔基州的甜美女罪犯。（圖／翻攝Instagram@Mugshawty、rayannabellebrock）

紐約郵報等外媒報導，芮亞娜今年23歲，曾就讀東肯塔基大學（EKU），2018年起犯下一系列前科，包括盜竊、誹謗、持有贓物、蓄意破壞、竊取槍械、藐視法庭、持有管制藥物等，2020年還因恐怖主義威脅及跟蹤而被捕。

芮亞娜在過去5年留下11張嫌犯大頭照，上周開始陸續被Instagram帳號「mugshawty」分享，未料許多網友竟被圈粉，甚至留言告白，「她唯一的罪過就是偷走我的心」、「我會付100萬美元買妳的內褲」。

▲▼美國肯塔基州的甜美女罪犯。（圖／翻攝Instagram@Mugshawty、rayannabellebrock）

▲芮亞娜目前正在接受審前感化。（圖／翻攝Instagram@rayannabellebrock）

芮亞娜對於犯罪史似乎相當自豪，甚至自稱「混亂女王」，爆紅後還在貼文下方留言，「媽媽，我做到了，這就是我！」她宣稱很喜歡在拍攝嫌犯大頭照時微笑，因為這會讓執法人員們很生氣。

芮亞娜也被問及，父母怎能承擔那麼多次保釋金費用。她坦言，爸媽目前都在坐牢，「說實話，我只是運氣好」。據悉，她目前正在接受為期1年的審前感化。

 
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