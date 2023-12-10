仁愛礁再撞船！陸海警局控菲律賓船隻「蓄意碰瓷」

▲雙方船隻在仁愛礁附近海域發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與菲律賓10日再次於南海仁愛礁海域發生撞船衝突，大陸海警局下午表示，中方現場操作合理合法、專業規範，菲遊艇與我海警執法艇發生刮蹭是菲方蓄意「碰瓷」造成的，責任完全在菲方。

大陸海警局發言人甘羽提到，12月10日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向非法「坐灘」軍艦運送物資。

甘羽指出，中國海警依法對菲搭載建築物資的「卡拉延」號船採取管制措施，對菲運送食品等必要生活物資的「尤娜扎·五月」1號艇作出臨時性特殊安排。

甘羽強調，中方現場操作合理合法、專業規範，菲遊艇與我海警執法艇發生刮蹭是菲方蓄意「碰瓷」造成的，責任完全在菲方，「菲方行徑違背《南海各方行為宣言》和自身承諾，嚴重侵犯中方領土主權、破壞地區和平穩定，是愛好和平的域內國家都不願看到的。」

甘羽還說，「我們正告菲方立即停止侵權行徑，嚴格管束一線挑釁舉動，不要搬起石頭砸自己的腳。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。」