21歲正妹人質近況曝光　新刺青反哈瑪斯「永遠不會忘記那天」

▲米亞夏姆發文稱，永遠不會忘記2023年10月7日這一天。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列21歲女子米亞夏姆（Mia Schem）在「超新星音樂節」遭哈瑪斯俘虜後，於11月30日獲釋。依據她9日晚間透過IG發布最新照片，可見她手上多了新的刺青，寫著「我們將會再次跳舞」（We will dance again），並標上2023年10月7日，意在反對哈瑪斯，更發文稱「我永遠不會忘記2023年10月7日」。

紐約郵報報導，米亞夏姆是以色列與法國混血的紋身藝術家，她左手臂上的新刺青是哈瑪斯今年這場入侵行動的記號，她發文稱，「我永遠不會忘記2023年10月7日，痛苦和恐懼，苦難的景象，那群不會回來的朋友，還有我們必須帶回來的友人，但我們會贏的，我們還會跳舞。」

▲米亞夏姆遭哈瑪斯挾持當作人質。（圖／翻攝X，下同）

在米亞夏姆被擄走的音樂節上，有數百人喪命，還有許多人被抓走。以哈開戰後，哈瑪斯陸續發布人質的影片，當時她對著鏡頭以希伯來文說，目前健康狀況良好，希望能盡快回家，因手臂受傷接受3小時手術。在這之後，她的母親也接受媒體採訪，並祈求她能平安歸來。

在這場戰爭的停火協議開始之後，米亞夏姆於11月30日獲釋，與家人團聚，她激動撲向母親和哥哥懷抱，家人都感動哭泣。但她的阿姨哈達爾（Vivian Hadar）出面控訴，夏姆被囚期間並沒有得到良好照顧，「她受到精神創傷，很瘦、很虛弱。一名獸醫幫她動了手臂手術，她沒有接受物理治療。」

以色列與哈瑪斯之間的停火交換人質協議已經結束，以色列指責哈瑪斯違反停火協議，稱在協議到期之前朝以色列領土發射火箭。在停火協議結束不久後，以色列軍方恢復對加薩的攻擊，展開空襲。