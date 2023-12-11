　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

21歲正妹人質近況曝光　新刺青反哈瑪斯「永遠不會忘記那天」

▲▼ 以色列21歲女子米亞夏姆（Mia Schem）NNN 。（圖／翻攝自IG）

▲米亞夏姆發文稱，永遠不會忘記2023年10月7日這一天。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列21歲女子米亞夏姆（Mia Schem）在「超新星音樂節」遭哈瑪斯俘虜後，於11月30日獲釋。依據她9日晚間透過IG發布最新照片，可見她手上多了新的刺青，寫著「我們將會再次跳舞」（We will dance again），並標上2023年10月7日，意在反對哈瑪斯，更發文稱「我永遠不會忘記2023年10月7日」。

紐約郵報報導，米亞夏姆是以色列與法國混血的紋身藝術家，她左手臂上的新刺青是哈瑪斯今年這場入侵行動的記號，她發文稱，「我永遠不會忘記2023年10月7日，痛苦和恐懼，苦難的景象，那群不會回來的朋友，還有我們必須帶回來的友人，但我們會贏的，我們還會跳舞。」

▲米亞夏姆遭哈瑪斯挾持當作人質。（圖／翻攝X，下同）

在米亞夏姆被擄走的音樂節上，有數百人喪命，還有許多人被抓走。以哈開戰後，哈瑪斯陸續發布人質的影片，當時她對著鏡頭以希伯來文說，目前健康狀況良好，希望能盡快回家，因手臂受傷接受3小時手術。在這之後，她的母親也接受媒體採訪，並祈求她能平安歸來。

在這場戰爭的停火協議開始之後，米亞夏姆於11月30日獲釋，與家人團聚，她激動撲向母親和哥哥懷抱，家人都感動哭泣。但她的阿姨哈達爾（Vivian Hadar）出面控訴，夏姆被囚期間並沒有得到良好照顧，「她受到精神創傷，很瘦、很虛弱。一名獸醫幫她動了手臂手術，她沒有接受物理治療。」

以色列與哈瑪斯之間的停火交換人質協議已經結束，以色列指責哈瑪斯違反停火協議，稱在協議到期之前朝以色列領土發射火箭。在停火協議結束不久後，以色列軍方恢復對加薩的攻擊，展開空襲。

ET快訊
賴清德談老家違建哽咽　趙少康：當總統為房子哭不為人民哭？
結婚賺300萬禮金！他All in買「3檔ETF」...月領
正妹檢察官被爆「15分鐘性愛片外流」　越南論壇瘋傳
快訊／台南市議員秘書陳屍月津港
快訊／陳俊秀加盟中信兄弟穿29號戰袍　合約總額超過3千萬
「四年做不好我自己下台」　侯友宜盼政黨輪替、賴清德苦民所苦
中正紀念堂入口樹遭砍　邰智源見「吸菸區牌」怒：進公園先吸二手
受困電梯15分鐘給「500禮券」　遠百回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷看完周杰倫演唱會　女歌迷被載到偏僻小巷！她嚇爆跳車逃

AI慘遭濫用！深偽技術「變臉移植」讓女性裸體　色情網站瀏覽數暴增

正妹檢察官被爆「15分鐘性愛片外流」　越南論壇瘋傳

21歲正妹人質近況曝光　新刺青反哈瑪斯「永遠不會忘記那天」

網紅女友中彈爆血！「交往11年」恐怖情人開槍後輕生　恐怖過程曝

涉政治獻金疑雲　日本首相岸田擬撤換安倍派全數閣員15人

以軍見到男人就抓！巴勒斯坦男被當街扒光　剩內褲跪地逼繳械

被前女友開槍「射爆睪丸」　美男感性告白：還是很愛她

菲律賓控船隻南海遭撞　美籲中停止破壞穩定行為

印度婚禮遊行「磚牆突倒塌」！7死20多傷 喜事變喪事

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

曼谷看完周杰倫演唱會　女歌迷被載到偏僻小巷！她嚇爆跳車逃

AI慘遭濫用！深偽技術「變臉移植」讓女性裸體　色情網站瀏覽數暴增

正妹檢察官被爆「15分鐘性愛片外流」　越南論壇瘋傳

21歲正妹人質近況曝光　新刺青反哈瑪斯「永遠不會忘記那天」

網紅女友中彈爆血！「交往11年」恐怖情人開槍後輕生　恐怖過程曝

涉政治獻金疑雲　日本首相岸田擬撤換安倍派全數閣員15人

以軍見到男人就抓！巴勒斯坦男被當街扒光　剩內褲跪地逼繳械

被前女友開槍「射爆睪丸」　美男感性告白：還是很愛她

菲律賓控船隻南海遭撞　美籲中停止破壞穩定行為

印度婚禮遊行「磚牆突倒塌」！7死20多傷 喜事變喪事

具惠善入學13年「41歲終於畢業」！　學士服畢業照曝光根本凍齡

饒舌嘻哈派對千人嗨翻北市河濱　許淑華：爭取推動舉辦音樂季

花園馴鹿氣球被熊熊家族「打獵訓練」　他CPR無效：安息吧魯道夫

烏來桂山發電廠水壩口驚見浮屍　警公布衣著特徵協尋

台南歷史名人審議結果公布　奇美創辦人許文龍等8位入選

賴清德談老家違建哽咽　趙少康：當總統為房子哭不為人民哭？

曼谷看完周杰倫演唱會　女歌迷被載到偏僻小巷！她嚇爆跳車逃

AI慘遭濫用！深偽技術「變臉移植」讓女性裸體　色情網站瀏覽數暴增

花旗：香港房價恐跌到2025年才見底

藍委凍結陸委會預算又遭民進黨嗆　國民黨團怒退出朝野協商

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

高速公路撿到整袋黃金　專家鑑定結果大逆轉

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

女住戶家中廚房飄惡臭　報警才知鄰居成腐屍

比爾蓋茲記得所有員工車牌號碼！　本尊親口證實「都市傳說」

即／駐韓美軍F-16戰機墜海！

阿根廷國庫空虛　新總統警告「電擊」救國家

正妹檢察官被爆15分鐘性愛片外流

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

諾貝爾和平獎得主坐牢　兒女代母領獎

麥當勞貴到吃不起！CEO曝好消息：漢堡加大

成功簽下大谷　道奇隊最後一刻才知

以色列攻勢　戰車駛入甘尤尼斯市中心

大谷翔平合約有多貴？　牛丼可吃2.17億碗

哈瑪斯：除非談判　否則以色列討不回任何人質

更多熱門

相關新聞

巴勒斯坦男被以軍扒光　穿內褲跪地逼繳械

巴勒斯坦男被以軍扒光　穿內褲跪地逼繳械

近日，加薩地帶多名巴勒斯坦男子被捕後，全身衣服被扒光，只能穿著內褲列隊投降的畫面在網上瘋傳，引發國際人權團體關注，質疑以色列不當對待人質，同時要求以軍遵守戰爭法、減緩日趨嚴重的人道危機。

以色列估137名人質還困加薩　其中20人已死亡

以色列估137名人質還困加薩　其中20人已死亡

哈瑪斯：除非談判　否則以色列討不回任何人質

哈瑪斯：除非談判　否則以色列討不回任何人質

以色列總理向哈瑪斯喊話：放下武器立刻投降

以色列總理向哈瑪斯喊話：放下武器立刻投降

以色列攻勢　戰車駛入甘尤尼斯市中心

以色列攻勢　戰車駛入甘尤尼斯市中心

關鍵字：

哈瑪斯音樂節人質Mia Schem刺青紋身

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面