以軍見到男人就抓！巴勒斯坦男被當街扒光　剩內褲跪地逼繳械

▲巴勒斯坦人質被以軍扒剩內褲後，被強迫半蹲或跪在戶外。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

近日，加薩地帶多名巴勒斯坦男子被捕後，全身衣服被扒光，只能穿著內褲列隊投降的畫面在網上瘋傳，引發國際人權團體關注，質疑以色列不當對待人質，同時要求以軍遵守戰爭法、減緩日趨嚴重的人道危機。

據《以色列時報》報導，以色列8日證實，國防軍至今已在巴勒斯坦逮捕數百名人質，而哈瑪斯也在以軍的強力鎮壓下瓦解，大量哈瑪斯成員正在投降。

So let me get this straight.



Israel strip these men down to their underwear, but they didn't take this man's gun?



Does Israel expect us to believe he smuggled the gun in his asshole, prison style?



Their PR team has actually reached peak levels of clownery. pic.twitter.com/WOvb0VWR79 — Censored Men (@CensoredMen) December 9, 2023

然而，網上最近卻流出不少畫面，顯示有數十名半裸的巴勒斯坦男子遭逮捕後，被迫席地而坐，或是跪在路邊，有的甚至還被蒙住雙眼、反綁雙手，遊街示眾。相關影片和照片曝光後，瞬間引起輿論風波，認為以色列未遵守國際規定善待人質。

對此，以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）表示，以軍要求人質們脫光衣服，是為了要對他們進行搜身，以確保人質沒有攜帶武器或爆炸物。然而，他承認將人質穿著內褲示眾的照片外流「沒有好處」，因此他認為「接下來大家應該不會看到這樣的照片」。

《日內瓦公約》明確寫明將戰俘置於「公眾好奇心下」是非法行為，以維護戰俘尊嚴、避免人質被認出和報復。不過網上部分畫面明顯可見是在以軍陣地所攝，因此有人猜測這是軍方為了打擊哈瑪斯士氣，故意將畫面外流。

以色列政府發言人利維（Eylon Levy）8日告訴CNN，以軍正在加薩北部等被下令撤離地區拘留他們所發現的任何男子，以將當地的平民和恐怖分子區分開來，「你們在照片裡看到的全都是恐怖分子嫌疑人」。

Images from Gaza show dozens of men stripped to underwear and detained by Israeli forces.



Israel says it has detained a number of “military-age men” in the area in attempts to identify any Hamas fighters. https://t.co/jPHuGUK9wO — NBC News (@NBCNews) December 9, 2023

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）也指出，在200多名恐怖分子嫌犯中，有數十人被轉移到情報局與安全機構接受審訊。不過哈加里否認這些羞辱性的照片是從他的辦公室傳出去的，並坦言部隊會重新檢視他們逮捕人質的流程。