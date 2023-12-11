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以軍見到男人就抓！巴勒斯坦男被當街扒光　剩內褲跪地逼繳械

▲▼巴勒斯坦人質被以軍扒剩內褲後，被強迫半蹲或跪在戶外。（圖／翻攝自推特）

▲巴勒斯坦人質被以軍扒剩內褲後，被強迫半蹲或跪在戶外。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

近日，加薩地帶多名巴勒斯坦男子被捕後，全身衣服被扒光，只能穿著內褲列隊投降的畫面在網上瘋傳，引發國際人權團體關注，質疑以色列不當對待人質，同時要求以軍遵守戰爭法、減緩日趨嚴重的人道危機。

據《以色列時報》報導，以色列8日證實，國防軍至今已在巴勒斯坦逮捕數百名人質，而哈瑪斯也在以軍的強力鎮壓下瓦解，大量哈瑪斯成員正在投降。

然而，網上最近卻流出不少畫面，顯示有數十名半裸的巴勒斯坦男子遭逮捕後，被迫席地而坐，或是跪在路邊，有的甚至還被蒙住雙眼、反綁雙手，遊街示眾。相關影片和照片曝光後，瞬間引起輿論風波，認為以色列未遵守國際規定善待人質。

對此，以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）表示，以軍要求人質們脫光衣服，是為了要對他們進行搜身，以確保人質沒有攜帶武器或爆炸物。然而，他承認將人質穿著內褲示眾的照片外流「沒有好處」，因此他認為「接下來大家應該不會看到這樣的照片」。

《日內瓦公約》明確寫明將戰俘置於「公眾好奇心下」是非法行為，以維護戰俘尊嚴、避免人質被認出和報復。不過網上部分畫面明顯可見是在以軍陣地所攝，因此有人猜測這是軍方為了打擊哈瑪斯士氣，故意將畫面外流。

以色列政府發言人利維（Eylon Levy）8日告訴CNN，以軍正在加薩北部等被下令撤離地區拘留他們所發現的任何男子，以將當地的平民和恐怖分子區分開來，「你們在照片裡看到的全都是恐怖分子嫌疑人」。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）也指出，在200多名恐怖分子嫌犯中，有數十人被轉移到情報局與安全機構接受審訊。不過哈加里否認這些羞辱性的照片是從他的辦公室傳出去的，並坦言部隊會重新檢視他們逮捕人質的流程。

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