以軍見到男人就抓！巴勒斯坦男被當街扒光　剩內褲跪地逼繳械

▲巴勒斯坦人質被以軍扒剩內褲後,被強迫半蹲或跪在戶外。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

近日,加薩地帶多名巴勒斯坦男子被捕後,全身衣服被扒光,只能穿著內褲列隊投降的畫面在網上瘋傳,引發國際人權團體關注,質疑以色列不當對待人質,同時要求以軍遵守戰爭法、減緩日趨嚴重的人道危機。

據《以色列時報》報導,以色列8日證實,國防軍至今已在巴勒斯坦逮捕數百名人質,而哈瑪斯也在以軍的強力鎮壓下瓦解,大量哈瑪斯成員正在投降。

So let me get this straight.



Israel strip these men down to their underwear, but they didn't take this man's gun?



Does Israel expect us to believe he smuggled the gun in his asshole, prison style?



Their PR team has actually reached peak levels of clownery. pic.twitter.com/WOvb0VWR79