攜手日本KATO！台鐵推精密模型　首波EMU3000型商品明年12月亮相

▲台鐵與KATO合作，首波將推出EMU3000型新自強號模型。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年公司化，附業拚創新，台鐵將首度與日本知名鐵路模型製造公司KATO聯名合作，拓展鐵道模型市場，將「鐵道模型趣味」推廣至全球，首波預計113年12月推出EMU3000型新自強號4款模型商品，後續也將推出其他車款等火車精密模型組。

台鐵首度與日本知名鐵路模型製造公司KATO聯名合作，明天(12日)下午15時台日雙方將在台鐵台北夢工場前簽訂合作契約，台鐵與KATO公司合作，首波預計於113年12月推出EMU3000(紅線)基本組、增結組、EMU3000(綠線)基本組及增結組等4項模型商品。

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台鐵局表示，KATO公司首次與台鐵合作，希望通過EMU3000列車本身的特殊性，可以讓更多鐵道車迷藉EMU3000為契機，了解台灣現代鐵道文化，搭建日台的鐵道交流橋樑，吸引車迷們親自乘坐體驗，進而達到鐵道觀光宣傳效果，後續也將推出其他車款和台鐵入門套組之火車精密模型組。

KATO於1957年設立，鐵道模型生產及銷售已有65年歷史，由於第1代社長熱愛鐵道，考量當時金屬製火車精密模型造價昂貴，於1965年首次推出塑膠材質N規鐵道模型，模型全部在日本製造具有較高工藝，在日本被稱為N規（比例1/150）鐵道模型的開拓。KATO在國際具知名度，海外合作則與美國、瑞士、德國、英國等鐵道公司合作推出外國車款精密模型商品。