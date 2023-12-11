門票不要丟！　頑皮世界幫你付壽山動物園門票

▲南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，雙園門票互惠聯手吸客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，凡持壽山動物園門票至頑皮世界動物園，可全數折抵壽山門票全額，等於一張頑皮世界門票價格就可遊雙園，而持頑皮世界門票前往壽山動物園，則可享有園區內賣店消費折抵。

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2022年底，以水豚聞名的頑皮世界野生動物園先是交換五隻水豚到壽山動物園，今年雙方合作再進一步，聯合推出優惠活動。凡曾造訪壽山動物園的遊客，在2024年1月底前，持門票票根(或出示已核銷之QRcode)到頑皮世界，全票可折抵40元、學童及幼童票則折抵20元，等於頑皮世界幫忙支付壽山動物園門票。

頑皮世界的遊客於期限內，憑票根或門票 QRcode，至壽山動物園內入入選物店與啵得廚房享餐飲消費9折，或者到十分受歡迎的「光室咖啡」消費，則享平日任點一主餐免費升級套餐(任選100元飲品乙杯)的優惠。

此外，兩大動物園更進一步於雙方賣店內互設商品專區，讓有興趣的消費者不用跑遠，就可同時買齊雙園的特色紀念商品，也能藉此機會更認識另一家動物園的特色，為下一次旅遊做準備。

頑皮世界近年改造有成，除了不斷推動園區軟硬體更新、最近更舉辦第二屆大統領選拔賽，除了有機會讓喜愛的動物，繼續統治頑皮世界，還有機會抽到東京迪士尼雙人遊，快趁兩大動物園攜手合作的優惠期間，投下心中神聖的一票。