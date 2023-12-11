　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

門票不要丟！　頑皮世界幫你付壽山動物園門票

▲南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，雙園門票互惠聯手吸客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，雙園門票互惠聯手吸客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，凡持壽山動物園門票至頑皮世界動物園，可全數折抵壽山門票全額，等於一張頑皮世界門票價格就可遊雙園，而持頑皮世界門票前往壽山動物園，則可享有園區內賣店消費折抵。

▲南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，雙園門票互惠聯手吸客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2022年底，以水豚聞名的頑皮世界野生動物園先是交換五隻水豚到壽山動物園，今年雙方合作再進一步，聯合推出優惠活動。凡曾造訪壽山動物園的遊客，在2024年1月底前，持門票票根(或出示已核銷之QRcode)到頑皮世界，全票可折抵40元、學童及幼童票則折抵20元，等於頑皮世界幫忙支付壽山動物園門票。

▲南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，雙園門票互惠聯手吸客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

頑皮世界的遊客於期限內，憑票根或門票 QRcode，至壽山動物園內入入選物店與啵得廚房享餐飲消費9折，或者到十分受歡迎的「光室咖啡」消費，則享平日任點一主餐免費升級套餐(任選100元飲品乙杯)的優惠。

▲南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，雙園門票互惠聯手吸客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，兩大動物園更進一步於雙方賣店內互設商品專區，讓有興趣的消費者不用跑遠，就可同時買齊雙園的特色紀念商品，也能藉此機會更認識另一家動物園的特色，為下一次旅遊做準備。

▲南台灣兩大動物園，台南頑皮世界動物園與高雄壽山動物園秒攜手，至2024年1月31日止，雙園門票互惠聯手吸客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

頑皮世界近年改造有成，除了不斷推動園區軟硬體更新、最近更舉辦第二屆大統領選拔賽，除了有機會讓喜愛的動物，繼續統治頑皮世界，還有機會抽到東京迪士尼雙人遊，快趁兩大動物園攜手合作的優惠期間，投下心中神聖的一票。

ET快訊
快訊／號次2號！　蕭美琴嗨喊「美德雙全，穩健向前」
快訊／「侯康配」抽出3號　「總統票投3！做你靠山！」
快訊／總統候選人抽籤　3組號次出爐
LIVE／總統候選人號次　李利貞、蕭美琴、柯文哲抽籤
25刀砍死芭樂公主　恐怖情人住處遭撒冥紙噴紅漆「殺人犯」
楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」：說話大腦像剛出道
快訊／駐韓美軍F-16戰機墜毀
策動「謝中校」開直升機叛逃　邱國正：這幾年中共有很多動作
新北男家中遭虎頭蜂螫無心跳！　妻曝恐怖過程
楊丞琳20年3度失言！「對日抗戰8年而已喔」惹怒陸網　她全都

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他回高雄「驚見1種店」連開多家　全年無休！暗黑內幕曝

攜手日本KATO！台鐵推精密模型　首波EMU3000型商品明年12月亮相

卸任忙教書跟輔選　陳吉仲：走到哪大家都不捨「擁抱痛哭」

門票不要丟！　頑皮世界幫你付壽山動物園門票

亞錦賽台日冠軍戰「2.1萬人散場」　北捷24分鐘順利疏運

二合一大選明年1／13登場！台鐵加開81班次　周五開放搶票

鋒面今晚掃過！北部轉濕涼　冷氣團南襲「下周三最凍」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

外國妹說台灣這點贏日韓　「請原諒我的真心話」

今晚變天！　入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

粉絲曝「最愛雨琦」舒華：來打一架吧！　見「後輩」不服輸...直接現場PK倒立XD

他回高雄「驚見1種店」連開多家　全年無休！暗黑內幕曝

攜手日本KATO！台鐵推精密模型　首波EMU3000型商品明年12月亮相

卸任忙教書跟輔選　陳吉仲：走到哪大家都不捨「擁抱痛哭」

門票不要丟！　頑皮世界幫你付壽山動物園門票

亞錦賽台日冠軍戰「2.1萬人散場」　北捷24分鐘順利疏運

二合一大選明年1／13登場！台鐵加開81班次　周五開放搶票

鋒面今晚掃過！北部轉濕涼　冷氣團南襲「下周三最凍」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

外國妹說台灣這點贏日韓　「請原諒我的真心話」

今晚變天！　入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

港區議會選舉投票率27.54%　陸港澳辦：全面落實「愛國者治港」

虛擬資產靠業者把關！　前閣揆：老饕自律卻常功敗垂成

麥當勞、肯德基買1送1！　速食店「雙12限定優惠包」快收下

美光女工程師激戰主管！下面出水「很有fu」被炒　告公司結果曝光

世展會「兒童資助計畫」　讓美麗化身美力讓愛成為助力

他回高雄「驚見1種店」連開多家　全年無休！暗黑內幕曝

一旁全是墳墓！失聯紅衣女夜爬大坑3.3km山路自救　喝口水回家了

快訊／號次2號！　蕭美琴嗨喊「美德雙全，穩健向前」

攜手日本KATO！台鐵推精密模型　首波EMU3000型商品明年12月亮相

只差一步！台灣棒球4個月內4座亞軍　年輕球員成長多讓世界看見

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

外國妹說台灣這點贏日韓　「請原諒我的真心話」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

女師轟課綱無恥　律師曝30年教學差異

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

他刮除膀胱腫瘤　像極了炒肉絲

更多熱門

相關新聞

亞錦賽門票秒殺　律師一招黑吃黑黃牛

亞錦賽門票秒殺　律師一招黑吃黑黃牛

台北大巨蛋亞錦賽門票遭秒殺，傳出許多黃牛得手。對此，常科普法律的網紅「雷丘律師」近日貼出一段設計對白，內容是黃牛賣票遭「黑吃黑」，反被消費者要求退回價差，否則就要持匯款紀錄告發。有網友認為「黃牛可以反告恐嚇取財」，但雷丘律師解釋「行使憲法保障的訴訟權（法律行動）不是恐嚇」。

棒球亞錦賽開幕戰門票秒殺　15黃牛栽了

棒球亞錦賽開幕戰門票秒殺　15黃牛栽了

頑皮世界台北國際旅展參展門票下殺57折

頑皮世界台北國際旅展參展門票下殺57折

「高鐵線上旅展」優惠玩真的！飯店、租車、門票直接免費送

「高鐵線上旅展」優惠玩真的！飯店、租車、門票直接免費送

高鐵「待玩清單」線上旅展　來回乘車送住宿「每人2980元起」

高鐵「待玩清單」線上旅展　來回乘車送住宿「每人2980元起」

關鍵字：

頑皮世界壽山動物園門票吸客

讀者迴響

熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

外國妹說台灣這點贏日韓　「請原諒我的真心話」

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面