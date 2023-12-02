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台北大巨蛋亞錦賽門票秒殺　律師一招「黑吃黑」黃牛：好孩子別學

▲▼台北大巨蛋亞錦賽門票秒殺　律師一招「黑吃黑」黃牛：好孩子別學。（圖／雷丘律師授權提供）

▲台北大巨蛋亞錦賽門票秒殺，網路上黃牛票流竄，成為近日話題。（圖／雷丘律師授權提供）

記者柯沛辰／綜合報導

台北大巨蛋亞錦賽門票遭秒殺，傳出許多黃牛得手。對此，常科普法律的網紅「雷丘律師」近日貼出一段設計對白，內容是黃牛賣票遭「黑吃黑」，反被消費者要求退回價差，否則就要持匯款紀錄告發。有網友認為「黃牛可以反告恐嚇取財」，但雷丘律師解釋「行使憲法保障的訴訟權（法律行動）不是恐嚇」。

臉書粉絲專頁「雷丘律師就決定是你了」貼出的對話中可見，一名消費者私訊黃牛詢問「有大巨蛋的球票嗎？我要2張」，黃牛回應「2張5000元，要馬上匯款喔，因為很搶手」並附上匯款帳戶，待之後收到款項，又附上取票號碼。

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沒想到，消費者收到取票號碼後，立刻告訴黃牛「我現在有你（黃牛）的銀行帳戶，你馬上退我3800元，我就不去地檢署告發你！」儘管這是一段設計對白，但雷丘律師還是笑說「好孩子不要學黑吃黑」。

雷丘律師表示，目前對於黃牛票的懲罰可以說是兩樣情，賣「演唱會門票」的黃牛可依《文化創意產業發展法》第10-1條裁罰，可按張數處面額或定價10倍至50倍罰鍰；刑事責任部分，若以虛偽資料（如人頭帳戶）或不正方法，利用電腦或其他設備（如外掛程式）購買票券取得訂票或取票憑證者者，可處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

不過，對於賣「運動球票」的黃牛，目前仍只能以《社會秩序維護法》第64條，處3日以下拘留或新臺幣1萬8000元以下罰鍰，然後再看看有沒有用假身分或是人頭帳戶搶票，依刑法偽造私文書罪偵辦，所以目前才會研議修法增加《運動產業發展條例第24條之1》，希望比照演唱會門票處罰或論罪。

許多網友紛紛留言「這招很高」、「演唱會不怕買不到了」，但也有人疑惑對話中的消費者「會不會構成恐嚇」，甚至不解「房子買低賣高叫投資，比較沒錢的買票買低賣高叫黃牛？」、「所有市場機制導致的價格上漲構不構成黃牛？」

對此，根據文化部今年4月提出的《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，已定義黃牛為「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」，以及「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」。

有網友笑說「但事實是就算他退你3800，你還是可以去地檢署告發他，而且不會因為違反契約而有民事責任」，但也有人提醒「其實更重要、更常見而更要宣導的是：賣票的是免洗FB帳號、收款的是搞來的人頭帳戶。所以賣方拿了錢（把錢轉走）就跑了（直接砍FB帳號）」。

▼亞錦賽12月3日在大巨蛋登場，開幕戰共1.7萬張門票遭秒殺，但網路上卻出現高價轉售的黃牛票。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 亞錦賽中華隊大巨蛋練球-廖健富。（圖／記者黃克翔攝）

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