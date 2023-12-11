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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／候選人號次出爐！侯康配3號、賴蕭配2號、柯盈配1號

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈、鄭佩玟、袁茵／台北報導

中選會今（11）日上午舉辦總統候選人號次抽籤，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康抽到3號，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴抽到2號，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈抽到1號。稍後柯文哲也將在中選會一樓接受媒體聯訪，蕭美琴則將發表談話。

中選會今天上午舉辦號次抽籤，國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人李利貞接受委託，前往現場抽籤，蕭美琴在競選總幹事潘孟安陪同下，代表賴清德陣營抽取號次，柯文哲則親自前往中選會抽出號碼，競選總幹事黃珊珊也與會見證。

中選會主委李進勇致詞時一一向與會者致意，他說，3組正副總統候選人參選資格經審定合格，依規要進行候選人號次抽籤。隨後依照候選人登記先後順序進行抽籤。

中選會預計12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單。據規劃，總統候選人3場公辦電視政見發表會訂於20日下午7時、26日下午2時及28日下午7時，副總統候選人政見發表會訂於22日下午7時舉行；各家媒體共同主辦的電視辯論會，將於12月30日下午2時在公共電視台舉行，副總統場次暫定明年1月1日下午2時舉行。

▼第16屆總統、副總統候選人號次抽籤。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

▲▼第16屆總統、副總統候選人號次抽籤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼第16屆總統、副總統候選人號次抽籤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼第16屆總統、副總統候選人號次抽籤。（圖／記者屠惠剛攝）

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