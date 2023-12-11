藍營花蓮造勢5萬人力挺！侯友宜：實現花東重大交通建設

▲藍營在花蓮6期重劃區造勢，吸引近5萬名支持民眾到場，現場氣氛激昂熱烈。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康10日與立委參選人傅崐萁成立聯合競選總部，現場湧入超過5萬名鄉親支持侯康配，完成政黨輪替。侯友宜承諾，當選後一定實現花東快速公路、蘇花公路安全提升計畫、國道六號、花東鐵路雙軌計畫、東部快鐵等花蓮最需要的交通建設，讓花蓮大發展，花蓮人可以安全快速回家。

侯友宜表示，花蓮是個充滿人情及族群融合的地方，在傅崐萁、徐榛蔚兩位五星縣長接續的努力下，看得見花蓮的進步，但民進黨執政看顏色、分藍綠，很多答應花蓮鄉親的交通建設，通通都沒做到，蘇花安到現在都還沒有送環評、花東快速公路更是在2017年被民進黨直接否決，其中反對的人就包括了蕭美琴。然而花蓮的觀光業、農產品銷售，都亟需要便利的交通，因此不只蘇花安、花東快，還有國道六號、鐵路雙軌、東部快鐵，侯友宜絕對會實現對花蓮的承諾，讓花蓮的交通改善，儘快完成。

▲國民黨正副總統候選人及花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁同台亮相。

侯友宜指出，民進黨執政以來，貪汙舞弊嚴重，疫苗、快篩、缺蛋等弊案連連，因此這一場選舉，是清廉與貪腐的選擇，不能再讓一黨獨大、貪腐，鴨霸成為常態，台灣需要的是民主效能、清廉、以民為天，請大家支持侯友宜、趙少康，讓我們一起掃蕩貪腐、更為國家顧安全、拚經濟。

侯友宜說，1月13日蔣經國先生的逝世紀念日，經國先生曾對花蓮有很大的貢獻，不論是道路的開闢，還有北迴鐵路，經國先生曾說「今天不做，明天會後悔」，侯有宜會用一樣的態度，認真做事、為花蓮拚建設，回饋花蓮縣民的支持。

▲國民黨總統候選人侯友誼現場承諾，當選後儘快實現花東重大交通建設。

侯友宜也向花蓮的不同族群鄉親強調，除了原住民55歲以上長者健保排富免費外，對原住民族，將透過立法保障其傳統領域的生存權，以及推動「原住民族學校法」，保障原住民文化及語言傳承，並投注更多資源，發展原鄉經濟。而對客家族群，侯友宜提出100億的「客家文化產業發展基金」，促進全台70個客家庄閃閃發亮，也會加速制定「客家語言發展法」、舉辦全世界的客家博覽會，傳承客家文化。

趙少康表示，自己過去在花蓮當兵，只要回到花蓮就感到非常親切，而在進場時更感受到花蓮鄉親滿滿的熱情，手都快被拉斷了，代表大家心中充滿對政黨輪替的期待，盼望著政黨輪替，台灣及下一代才有希望。並表示，花蓮所倚重的觀光業在民進黨執政下相當慘重，未來侯友宜、趙少康當選，一定開放觀光、鼓勵觀光客到台灣來消費，不只發展經濟，更促進兩岸互相的理解。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁，立委參選人黃仁、鄭天財、孔文吉皆到場支持。

馬英九表示，蘇花改在他任內，從開始推動到動工只花了2年8個月，從核定可行性評估到動工，更只有11個月，這就是效率的展現，反觀民進黨從2019年11月就宣布興建蘇花安，但到現在環評沒送審、預算沒編列，毫無效率；更不用說民進黨執政，內政、外交、經濟、兩岸都明顯倒退，民主尤其受到壓制，因此一定要下架民進黨。

▲前總統馬英九表示，民進黨執政，內政、外交、經濟、兩岸都明顯倒退，民主尤其受到壓制，因此一定要下架民進黨。

朱立倫表示，花蓮今天展現出有史以來空前的大團結，為的不是個人，而是為了中華民國、台灣及下一代。在僅剩的三十餘天，懇請大家把力量擴散出去，並集中每一張選票，總統團結支持侯友宜、趙少康，立委全力支持傅崐萁，讓他在立法院為花蓮拚建設，不分區則投給肯戰且專業的名單，讓國民黨團結勝選。

傅崐萁表示， 面對全世界動亂的時刻，烏俄戰爭、以巴戰爭爆發，千千萬萬蒼生流離失所，此時此刻的台灣，不分黨派、顏色，就是希望台灣安定，台灣人民安居樂業，然而民進黨執政下，卻造成兩岸兵兇戰危，內政更充斥貪汙腐敗，尤其民進黨陳水扁更喊停蘇花高，造成花蓮人的苦難，明年1月13日一定要下架民進黨，支持侯友宜，支持國民黨，改善花蓮人的交通，帶給台灣安定與繁榮。