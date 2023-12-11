　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營花蓮造勢5萬人力挺！侯友宜：實現花東重大交通建設

▲藍營在花蓮6期重劃區造勢，吸引近5萬名支持民眾到場，現場氣氛激昂熱烈。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲藍營在花蓮6期重劃區造勢，吸引近5萬名支持民眾到場，現場氣氛激昂熱烈。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康10日與立委參選人傅崐萁成立聯合競選總部，現場湧入超過5萬名鄉親支持侯康配，完成政黨輪替。侯友宜承諾，當選後一定實現花東快速公路、蘇花公路安全提升計畫、國道六號、花東鐵路雙軌計畫、東部快鐵等花蓮最需要的交通建設，讓花蓮大發展，花蓮人可以安全快速回家。

侯友宜表示，花蓮是個充滿人情及族群融合的地方，在傅崐萁、徐榛蔚兩位五星縣長接續的努力下，看得見花蓮的進步，但民進黨執政看顏色、分藍綠，很多答應花蓮鄉親的交通建設，通通都沒做到，蘇花安到現在都還沒有送環評、花東快速公路更是在2017年被民進黨直接否決，其中反對的人就包括了蕭美琴。然而花蓮的觀光業、農產品銷售，都亟需要便利的交通，因此不只蘇花安、花東快，還有國道六號、鐵路雙軌、東部快鐵，侯友宜絕對會實現對花蓮的承諾，讓花蓮的交通改善，儘快完成。

▲藍營在花蓮6期重劃區造勢，吸引近5萬名支持民眾到場，現場氣氛激昂熱烈。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲國民黨正副總統候選人及花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁同台亮相。

侯友宜指出，民進黨執政以來，貪汙舞弊嚴重，疫苗、快篩、缺蛋等弊案連連，因此這一場選舉，是清廉與貪腐的選擇，不能再讓一黨獨大、貪腐，鴨霸成為常態，台灣需要的是民主效能、清廉、以民為天，請大家支持侯友宜、趙少康，讓我們一起掃蕩貪腐、更為國家顧安全、拚經濟。

侯友宜說，1月13日蔣經國先生的逝世紀念日，經國先生曾對花蓮有很大的貢獻，不論是道路的開闢，還有北迴鐵路，經國先生曾說「今天不做，明天會後悔」，侯有宜會用一樣的態度，認真做事、為花蓮拚建設，回饋花蓮縣民的支持。

▲藍營在花蓮6期重劃區造勢，吸引近5萬名支持民眾到場，現場氣氛激昂熱烈。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲國民黨總統候選人侯友誼現場承諾，當選後儘快實現花東重大交通建設。

侯友宜也向花蓮的不同族群鄉親強調，除了原住民55歲以上長者健保排富免費外，對原住民族，將透過立法保障其傳統領域的生存權，以及推動「原住民族學校法」，保障原住民文化及語言傳承，並投注更多資源，發展原鄉經濟。而對客家族群，侯友宜提出100億的「客家文化產業發展基金」，促進全台70個客家庄閃閃發亮，也會加速制定「客家語言發展法」、舉辦全世界的客家博覽會，傳承客家文化。

趙少康表示，自己過去在花蓮當兵，只要回到花蓮就感到非常親切，而在進場時更感受到花蓮鄉親滿滿的熱情，手都快被拉斷了，代表大家心中充滿對政黨輪替的期待，盼望著政黨輪替，台灣及下一代才有希望。並表示，花蓮所倚重的觀光業在民進黨執政下相當慘重，未來侯友宜、趙少康當選，一定開放觀光、鼓勵觀光客到台灣來消費，不只發展經濟，更促進兩岸互相的理解。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁，立委參選人黃仁、鄭天財、孔文吉皆到場支持。

馬英九表示，蘇花改在他任內，從開始推動到動工只花了2年8個月，從核定可行性評估到動工，更只有11個月，這就是效率的展現，反觀民進黨從2019年11月就宣布興建蘇花安，但到現在環評沒送審、預算沒編列，毫無效率；更不用說民進黨執政，內政、外交、經濟、兩岸都明顯倒退，民主尤其受到壓制，因此一定要下架民進黨。

▲藍營在花蓮6期重劃區造勢，吸引近5萬名支持民眾到場，現場氣氛激昂熱烈。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲前總統馬英九表示，民進黨執政，內政、外交、經濟、兩岸都明顯倒退，民主尤其受到壓制，因此一定要下架民進黨。

朱立倫表示，花蓮今天展現出有史以來空前的大團結，為的不是個人，而是為了中華民國、台灣及下一代。在僅剩的三十餘天，懇請大家把力量擴散出去，並集中每一張選票，總統團結支持侯友宜、趙少康，立委全力支持傅崐萁，讓他在立法院為花蓮拚建設，不分區則投給肯戰且專業的名單，讓國民黨團結勝選。

傅崐萁表示， 面對全世界動亂的時刻，烏俄戰爭、以巴戰爭爆發，千千萬萬蒼生流離失所，此時此刻的台灣，不分黨派、顏色，就是希望台灣安定，台灣人民安居樂業，然而民進黨執政下，卻造成兩岸兵兇戰危，內政更充斥貪汙腐敗，尤其民進黨陳水扁更喊停蘇花高，造成花蓮人的苦難，明年1月13日一定要下架民進黨，支持侯友宜，支持國民黨，改善花蓮人的交通，帶給台灣安定與繁榮。

ET快訊
小禎、羅時豐《今晚開讚吧》驚傳停播
朋友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　一票苦主：國小生？
黃捷神還原「超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了
快訊／桃園女師性侵男童產子判17年　她提出上訴了
冷空氣兩波段強襲！周末一路冷到下周四　挑戰強烈冷氣團
楊丞琳說完「河南人愛騙人」第一反應尬爆！　粉傻眼還原現場：她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不贊同蔡英文兩岸、內政路線　柯文哲曝「中間路線」定義

藍白拋內參民調！柯文哲酸：有本事公布原始資料　還比較可信

國民黨再揭蕭美琴國籍新事證　2004年傳記「自認只有美國籍」

轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　怒嗆政風處變東廠

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

網紅赴吳欣盈英豪宅酸「居住正義」　柯文哲：嫁給有錢人不是她的錯

藍營花蓮造勢5萬人力挺！侯友宜：實現花東重大交通建設

「每日一問」遭賴清德、侯友宜刻意邊緣？　柯文哲：不回答代表心虛

快訊／民進黨團開記者會批陸滲透　謝衣鳳快閃踢館

總統大選「2號」勝率57％！　馬英九當選皆為2號、蔡英文也抽過

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

粉絲曝「最愛雨琦」舒華：來打一架吧！　見「後輩」不服輸...直接現場PK倒立XD

不贊同蔡英文兩岸、內政路線　柯文哲曝「中間路線」定義

藍白拋內參民調！柯文哲酸：有本事公布原始資料　還比較可信

國民黨再揭蕭美琴國籍新事證　2004年傳記「自認只有美國籍」

轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　怒嗆政風處變東廠

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

網紅赴吳欣盈英豪宅酸「居住正義」　柯文哲：嫁給有錢人不是她的錯

藍營花蓮造勢5萬人力挺！侯友宜：實現花東重大交通建設

「每日一問」遭賴清德、侯友宜刻意邊緣？　柯文哲：不回答代表心虛

快訊／民進黨團開記者會批陸滲透　謝衣鳳快閃踢館

總統大選「2號」勝率57％！　馬英九當選皆為2號、蔡英文也抽過

《與惡魔有約》8金句：人類總會因為強求幸福變得不幸，所以我不強求

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

小禎、羅時豐《今晚開讚吧》驚傳停播！　電視台回應藏玄機

【廣編】最強經期造夢師-蘇菲　首次進駐韓國知名超人氣夢境百貨

不贊同蔡英文兩岸、內政路線　柯文哲曝「中間路線」定義

八點檔男星消失5年轉戰直播帶貨！　王豪慘賠近百萬…暴瘦現況曝

挑戰者盃身障兒童公益棒球賽　郭泓志、吳哲源到場同樂

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

騎車200km「南投飆台北」　熱血男大生武嶺撞護欄超痛…結局很暖

新壽回血慢又遇匯損補刀　金管會：70億現增承諾還在

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

政治熱門新聞

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

快訊／侯康配3號、賴蕭配2號、柯盈配1號

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

LIVE／藍綠白今10:00抽總統號次

快訊／「侯康配」抽出3號！　「總統票投3！做你靠山！」

邱國正：中共拉攏我方　受蠻大影響

侯友宜推青年購屋全額貸　柯文哲：變屋奴一輩子繳房貸

號次2號　蕭美琴喊「美德雙全」

柯文哲罵不倒反上漲？　吳子嘉看最新民調：他把賴清德從40％拉下

賴：要做世界的台灣，非中國的台灣

共諜案內情曝　總統主持的「0221」機密會議遭洩

總統大選「2號」勝率57％　馬英九當選皆為2號、蔡英文也抽過

快訊／義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

王義川砲蘇震清去年已經跟國民黨合作　徐富癸：父親涉賄仍幫兒子助選

更多熱門

相關新聞

總統大選「2號」勝率57％　馬英九當選皆為2號、蔡英文也抽過

總統大選「2號」勝率57％　馬英九當選皆為2號、蔡英文也抽過

中選會今（11）日上午舉辦總統候選人號次抽籤，民眾黨總統參選人柯文哲親自前往，抽中1號；民進黨派出副總統參選人蕭美琴，抽中2號；國民黨則是由總統參選人侯友宜競辦發言人李利貞代表，抽中3號。《ETtoday新聞雲》也整理自1996年總統直選後，七屆選舉中有四屆是由2號當選，勝率約為57％。

號次2號　蕭美琴喊「美德雙全」

號次2號　蕭美琴喊「美德雙全」

快訊／「侯康配」抽出3號！　「總統票投3！做你靠山！」

快訊／「侯康配」抽出3號！　「總統票投3！做你靠山！」

快訊／侯康配3號、賴蕭配2號、柯盈配1號

快訊／侯康配3號、賴蕭配2號、柯盈配1號

邱國正：避免戰爭是大家共同期望

邱國正：避免戰爭是大家共同期望

關鍵字：

2024總統大選2024侯友宜藍營

讀者迴響

熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面