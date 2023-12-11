網紅赴吳欣盈英豪宅酸「居住正義」　柯文哲：嫁給有錢人不是她的錯

記者袁茵／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈因「新光公主」背景受關注，日前中選會公佈6名候選人的財產申報，只見吳有1筆在英國的房產，使波蘭網紅斯坦跑到吳欣盈位於倫敦的豪宅前打卡，並酸說「這就是柯文哲的居住正義」。對此，柯文哲11日回應，吳欣盈嫁給有錢人，也不是她的錯，選舉期間這種動作看一看就好。

▲第16屆總統、副總統候選人號次抽籤，柯文哲親自赴中選會抽號並受訪。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲11日上午親自赴中選會抽取候選人號次，由於副手吳欣盈赴杜拜參加COP 28，因此無法趕回台灣陪同，僅有競選總幹事黃珊珊與立委候選人們到場，並在柯文哲抽到一號後大喊「義無反顧拚一次，最好選擇選一號」。

針對選戰倒數33天，吳欣盈目前人還在國外，會不會希望對方趕快回台灣加入選戰？柯文哲說，其實吳去國外也是為台灣做事情，包括參加COP 28等，「雖然要競選，但就職務上該做的工作，還是要優先」。

另外，怎麼看波蘭網紅去吳欣盈英國豪宅前面直播，質疑柯口中「把國家還給你」，那個「你」是指財團跟吳欣盈？柯文哲回應，吳欣盈嫁給有錢人也不是她的錯，吳的丈夫則擁有那棟豪宅，雖然不曉得到底多豪宅，但選舉期間這種動作一定會有，所以看一看就好了。