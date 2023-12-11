總統大選「2號」勝率57％！　馬英九當選皆為2號、蔡英文也抽過

▲第16屆總統、副總統候選人號次抽籤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

中選會今（11）日上午舉辦總統候選人號次抽籤，民眾黨總統參選人柯文哲親自前往，抽中1號；民進黨派出副總統參選人蕭美琴，抽中2號；國民黨則是由總統參選人侯友宜競辦發言人李利貞代表，抽中3號。《ETtoday新聞雲》也整理自1996年總統直選後，七屆選舉中有四屆是由2號當選，勝率約為57％。

1996年為中華民國第一次總統直選，共有四組候選人，由2號國民黨籍李登輝、連戰當選；2000年共有五組候選人，由5號民進黨籍陳水扁、呂秀蓮當選；2004年有兩組候選人，為1號的陳水扁、呂秀蓮連任；2008年有兩組候選人，由2號國民黨籍馬英九、蕭萬長當選；2012年有三組候選人，同樣由2號的馬英九、吳敦義當選；2016年共有三組候選人，由2號民進黨籍蔡英文、陳建仁當選；2020年共有三組候選人，由3號民進黨籍蔡英文、賴清德當選。

從過去七屆選舉來看，有四屆皆為2號勝出，勝率達57％。2024年則由民進黨「賴蕭配」抽中2號，蕭美琴現場喊出「美德雙全，穩健向前」競選口號；但抽中1號象徵意味濃厚的柯文哲，也讓今日場外的支持者狂喜尖叫「義無反顧拚一次，最好選擇選一號」；而雖國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康今日未到現場，也有準備順口好記的競選口號「總統票投3！做你靠山！」。