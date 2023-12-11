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大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州積雪15公分「出動鏟雪車」 「紅色預警」112趟列車停運

記者魏有德／綜合報導

河南自10日起多地出現暴雪及局部大暴雪天氣，鄭州在今（11）日凌晨還發出紅色預警，同時，受惡劣天氣影響，大陸鐵路運輸相關部門停運北京、廈門、成都、太原等方向112趟列車，部分列車則延時運行。根據河南省氣象台監測，11日05時，新鄉南部、鄭州西部、開封西部、洛陽南部局地積雪深度達15公分以上，嵩縣積雪18公分居首位。

▲鄭州下暴雪，鏟雪車及人力雙管齊下清掃積雪。（圖／CFP）

▲鄭州下暴雪，鏟雪車及人力雙管齊下清掃積雪。（圖／CFP，下同）

《央廣網》報導，12月11日，鐵路部門對鄭州開往北京、濟南、蘭州、太原、成都等方向的部分高鐵列車，鄭州至焦作、新鄭機場的部分城際列車，以及鄭州至廈門的K742次、鄭州至溫州的K1240次普速列車採取停運措施。

▲鄭州下暴雪，鏟雪車及人力雙管齊下清掃積雪。（圖／CFP）

民眾拍下鄭州夜間飄起大雪的情況，鏟雪車在雪中來回行駛，激起層層雪花；也有民眾在路上推著拋錨車輛前行，甚至有外賣機車騎士在積雪溼滑的道路上頂著雨雪前行。

▲鄭州下暴雪，鏟雪車及人力雙管齊下清掃積雪。（圖／CFP）

鄭州市氣象台11日凌晨3時將暴雪橙色預警升級為暴雪紅色預警信號，鄭州站在6小時內降雪量已達14.2公釐，積雪深度10公分，最低氣溫攝氏-1.1度，「預計未來6小時降雪持續，鄭州市主城區、航空港區、上街區所轄鄉鎮及街道累計降雪量將達20毫米（公釐），氣溫將降至-2℃，請注意防範積雪、道路結冰等產生的不利影響。」

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