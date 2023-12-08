兒耳朵刺痛流淚！高鐵列車長1舉動　家長感動發文：台灣很美好

▲小朋友因感冒受艙壓影響導致耳朵刺痛，轉乘高鐵時，列車長伸出援手協助。（圖／邱先生授權提供）

記者李姿慧／台北報導

一名邱先生12月6日從東京搭機返國轉乘高鐵，因兒子感冒加上機艙氣壓影響，導致耳朵刺痛，搭高鐵時痛苦摀著耳朵流淚，經1個多小時安撫仍無法改善，此時列車長伸出援手，將小朋友帶往列車長室安撫，蹲在旁陪孩子說話，讓邱先生熱淚盈眶，直呼台灣高鐵服務世界第一，「因為你們的熱誠，台灣真的很美好」。

看著高鐵列車長蹲在列車長室安撫孩子的背影，邱先生感動在臉書寫下整個經過和感謝文，大讚「台灣高鐵的服務，他認為是世界第一。」

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12月6日晚間，邱先生一家人拖著疲累的身軀及行李，從東京搭機返回桃園，轉機場捷運至桃園高鐵站，晚間20時34分從桃園搭高鐵前往左營。邱先生說，可能是有點感冒加上飛機氣壓變化，兒子耳朵不舒服，從下飛機後就覺得耳內悶悶的，上高鐵前突然覺得耳朵刺痛，他趕緊拿了一顆止痛藥讓孩子服用，車到站也只能趕快搬運行李上車。

不過即便已經服藥，情況似乎沒有好轉。邱先生說，就座之後，孩子疼痛沒有改善，或許是加上旅途中的疲累，從桃園上車後坐立難安，無論怎麼安撫，他只是一直摀著耳朵表情很痛苦，然後流眼淚，一開始列車長巡車時發現以為是牙齒痛，立刻拿冰敷袋來，因此告知列車長是下機後耳朵痛，所以婉拒了冰敷袋。

邱先生在臉書上說，經過了一個多小時的折騰，列車長發覺情形沒有改善，走過來向兒子招手，問孩子要不要去坐坐看列車長的位置，並且向他保證這個位置對於耳朵不舒服很有幫助。兒子先是愣了一下，他也跟兒子說不然試試看，或許列車長的座位有什麼魔力也說不定。

邱先生說，神奇的是，孩子的情緒馬上得到有效安撫，列車長蹲在旁陪著他講話關心狀況，教他怎麼調整呼吸，可以幫助改善耳朵壓力，轉移孩子注意力後果然馬上冷靜下來。舟車勞頓加上小孩不適情緒無法平復，他一直耐著性子，但其實他自己的情緒已在爆發邊緣。而列車長就像是天使一樣，適時解救瀕臨崩潰的一行人。

邱先生感動表示，真的很感謝高鐵的列車長，原諒他無法透過含著感動淚光的眼眶，清楚的看見列車長全名，包含列車長及高鐵隨車服務人員都非常有愛心，協助旅客解決難題，因為你們的熱忱，台灣真的很美好。