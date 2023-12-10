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高鐵「女乘客呼吸困難」列車長廣播　蘇清泉急奔聯手7醫護搶救

▲東港安醫院名譽院長蘇清泉10日中午到新北市三芝石門幫洪孟楷立委候選人助講 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

▲東港安醫院名譽院長蘇清泉10日中午到新北市三芝石門幫洪孟楷立委候選人助講 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨列入不分區立委第11名的東港安醫院名譽院長蘇清泉，今(10)到下午 ，到三芝石門幫洪孟楷立委候選人站台助講，晚上搭高鐵返回高雄新左營途中，在7點左右，於新竹路段的最後一個車廂第12節，最後一排一位72歲的女士，臉色蒼白胸悶，呼吸困難，列車長緊急進行廣播全車醫護人員前往搶救，經他在內3位醫師、4位護理人員救護緊急處理，在台中站下車，由駐站護理人員接手，轉送醫院治，讓全車人員鬆了一口氣。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

蘇清泉表示，案發時，列車長緊急呼叫全車如果有醫護人員，趕快到第12節車廂搶救；他立刻奔過去，現場總共有3位醫生，4位護理師。

由於這位女士去年有做心導管手術，心臟放了兩隻支架，蘇清泉的專長就是心臟外科，配合在場的義大醫院的外科醫師和高醫急診科醫師通力合作，緊急處理後，這位女乘客暫時解除危險狀況，大家也鬆了一口氣。

車子到了台中高鐵站後，駐站的護理師用輪椅及氧氣，將病人送到醫務室，檢查及治療，後續轉送醫院急診。

蘇清泉表示，搭車遇到乘客性命危急，他基於醫師救人使命，與其他醫護人員合力救援患者，順利挽救鄉親的性命，內心無比的踏實，未來希望能為更多鄉親發聲與服務。

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