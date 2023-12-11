妹子搭捷運遇外國人搭訕「開價一晚2萬」　結局超展開

▲原PO在捷運站遇到搭訕。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

在路上遇到奇怪的搭訕該怎麼辦？一名女網友透露，最近在捷運站遇到一名外國男生來搭訕，突然開價「一晚2萬」，讓她當場嚇傻，但為了不要讓外國人對台灣人有不好的印象，所以她當下只有委婉拒絕，最後是男方放棄，她才終於逃脫。文章曝光後，網友紛紛表示「管他什麼外國人，先求救啊！」

原PO在Dcard發文表示，近日搭捷運去找朋友吃飯，突然有一個外國男生過來用英文搭訕，詢問「Can you speak English？」她當下完全愣住，因為自己英文很差，所以沒辦法拒絕，只能勉強擠出一句「No,I can't speak English,sorry.」不過對方沒有理會，又繼續自顧自地接著騷擾。

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2人雞同鴨講很久，她才發覺對方是要求她陪自己一晚，開價2萬元，原PO當場傻眼，隨即拒絕要求，不過男方接著又加價到2萬5，甚至說可以先陪她去跟朋友吃飯。她當下雖然覺得不舒服，可是為了不要讓外國人對台灣人有不好的印象，還是只有委婉拒絕。

她透露因為自己英文不好，所以當下只能不斷說no和sorry，最後雙方僵持一段時間，男方才終於放棄離開。她無奈感嘆，「只能說女生們要保護好自己，然後啊，要把英文學好，不然遇到這種情況真的很尷尬」。

不少人看到後紛紛指出，「其實你可以大聲呼救尋求他人協助，不要害怕丟臉」、「你態度太好了吧，如果是說中文可能直接報警了」、「到底為什麼要理這種怪人？捷運上沒有人嗎？要是我直接大叫按警鈴了」、「你是不是沒有什麼危機感？下次大膽轉身離開就好」、「有了一次經驗後，下次要記得帶警覺心，遇到任何性騷擾請擺起臭臉，不要笑，笑會讓他以為你同意他這種行為」。

▲許多網友認為，無論是哪國人來搭訕，覺得不舒服就應該強硬拒絕。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

也有人認為原PO的想法不太妥當，「不要讓他覺得台灣人不友善是怎樣？？他先問出那種噁爛又不尊重的問題欸，你就應該賞他兩巴掌，並按鈴呼叫乘務員處理有人性騷擾你」、「都被性騷擾了，腦中還在擔心要對外國人友善？」「因為是外國人才友善，如果是台灣男生這樣問你態度應該大轉變吧？」「不是說英文就應該對他友善，只要是沒禮貌的人，就應該飆回去」。

文章下方也有臺北市政府警察局捷運警察隊第二分隊分隊長留言，指出該名旅客的行為已涉嫌性騷擾，為了維護捷運系統與旅客安全，若碰到類似狀況，可立即和站務人員聯繫或報警處置。