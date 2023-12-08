　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台版熔爐！惡狼校長喇舌摸腿女童　性平會：解聘永不任用

▲南投縣性平會決議重懲涉犯強制性猥褻女學生的某國小劉姓校長，予以解聘、永不任用。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲南投縣性平會決議重懲涉犯強制性猥褻女學生的某國小劉姓校長，予以解聘、永不任用。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣某國小劉姓校長遭爆20多年前擔任國小老師時，長期強制性猥褻女學生；南投縣教育處接獲檢舉後，依法組成之調查小組已完成調查，經南投縣性別平等教育委員會今天開會、決議同意調查報告及建議，重懲劉姓校長，予以解聘、永不任用。

兩名女子於今年6月7日召開記者會，揭發在20多年前就讀國小時，被劉姓校長強制性猥褻，並向縣府教育處舉發；縣府教育處於6月8日即刻召開性平會，並外聘委員組成調查小組，並以問卷及設置檢舉專線：049-2240777，由專人專案負責、擴大調查範圍，分別召開23次調查訪談會議，訪談當事人、行為人及關係人共38人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育處強調，調查委員以謹慎嚴正之態度就相關事證比對查詢，完成調查報告及建議：確認曾任國小教師的劉姓校長涉及20多年前多起性侵案、性猥褻及性騷擾案等情事，並經南投縣性平會決議，依《教育人員任用條例》31條第一項8、9款祭出重懲，解聘劉姓校長、永不任用、解聘後亦無法申請退休。

不過教育處亦說明，依據《性別平等教育法》第26條法定程序，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會；因當事人目前尚在羈押中，將待函文送達當事人陳述完後，再召開最後一次性平會，確認是否維持原決議。

教育處指出，本案採「設立檢舉專線、廣發調查問卷、司法、行政雙軌併進調查」，縣府主動積極配合地檢署調閱資料，除行政懲處，後續劉姓校長也將面對司法偵辦。

在刑事調查部分，南投地檢署經指揮南投縣政府警察局婦幼警察隊專案人員偵辦，聲請法院核准後，於10月24日對劉男住居所執行搜索並拘提劉男到案；檢方複訊後認定劉嫌疑重大，有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，向法院聲請羈押獲准。

ET快訊
北海道自由行出事！　6台灣人傷勢曝光
快訊／總統辯論喬定！　12月30日公視登場
快訊／中華隊今抗日　先發打線出爐
台男頂「超大巨雕」闖關！　泰國海關當場扒褲傻眼
快訊／喇舌摸腿女童　淫校長遭解聘！永不任用
國外刪資料筆電寄回台！　「Lin bay好油」爛招曝光
海底撈「神扯服務再+1」　網曝完了：台灣店員又要離職
「97萬YT頻道被刪了」！　米砂改當上班族揭近況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李多慧變擋泥板！　本尊被逗樂連貼愛心符號...罕見回3字

日本北海道巴士車禍！6名台灣人傷勢曝光　觀光署：自由行旅客

超萌專屬禮曝光！迎接「橘色惡魔」　承億酒店送台味⋯沒有珍奶

北一女師轟課綱無恥　學團：輿論不符合多數學生感受

台灣心理健康聯盟提10問　藍綠白三組總統候選人代表接招

搶「橘色惡魔」應援海報！78歲資深粉絲排頭香：看過影片就愛上

快訊／台版熔爐！惡狼校長喇舌摸腿女童　性平會：解聘永不任用

拚隊史首次亞錦賽連霸！胖卡餐車集結台北文創廣場力挺中華隊爭冠

課綱遭批「無恥」　教長：從未廢止禮義廉恥「論語也教品德修養」

妹子突剪一刀切短髮！男生看了全愣住　網曝真相：不是因為長髮控

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

李多慧變擋泥板！　本尊被逗樂連貼愛心符號...罕見回3字

日本北海道巴士車禍！6名台灣人傷勢曝光　觀光署：自由行旅客

超萌專屬禮曝光！迎接「橘色惡魔」　承億酒店送台味⋯沒有珍奶

北一女師轟課綱無恥　學團：輿論不符合多數學生感受

台灣心理健康聯盟提10問　藍綠白三組總統候選人代表接招

搶「橘色惡魔」應援海報！78歲資深粉絲排頭香：看過影片就愛上

快訊／台版熔爐！惡狼校長喇舌摸腿女童　性平會：解聘永不任用

拚隊史首次亞錦賽連霸！胖卡餐車集結台北文創廣場力挺中華隊爭冠

課綱遭批「無恥」　教長：從未廢止禮義廉恥「論語也教品德修養」

妹子突剪一刀切短髮！男生看了全愣住　網曝真相：不是因為長髮控

選務錯假訊息流竄　中選會曝「查核平台」：以免觸法

台北大巨蛋首轟難產中　韓國教頭：韓國巨蛋較容易開轟

高雄酒駕男透天2919萬拍出　母親卻變債權人爆爭議

李多慧變擋泥板！　本尊被逗樂連貼愛心符號...罕見回3字

他感慨「青少年不看電影了？」　眾人點頭嘆：都在玩手機

黑熊學院沒有部隊跟槍　沈伯洋澄清謠言：我們比較怕被吊路燈

nifedipine成分高血壓藥「短效型恐致腦梗塞」食藥署即起限縮適應症

快訊／總統辯論終喬定！　12月30日公視登場

爆高市政風處「監控候選人」　郭倍宏怒飆喊話賴清德：踹共

李禮仲／明揚停工大量資遣 政府除裁罰應協助企業重生

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

0.5度低溫驚見「武嶺的芙莉蓮」　短裙身影全都錄

批課綱刪文無恥！作家反駁：沒有文學深度

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

快買威力彩！「3生肖」有機會一夜致富

三寶測試員警忍耐度　結局讓網笑了

週末「高壓迴流」微熱　下週北台降溫2區有雨

寶可夢中心規定不能夜排仍發券　網灌爆粉專

課綱刪古文挨批「無恥」　教育部駁：多元取材「並未廢棄文言文」

更多熱門

相關新聞

襲臀2次求饒被拒　男急喊：我遠離女性

襲臀2次求饒被拒　男急喊：我遠離女性

基隆余姓男子今年6月間在某市場內兩度襲臀女顧客A，遭一狀告上法院，且對方表明不願意調解，只好向法官哀求，「我很後悔，我不會再犯」、「我現在都盡量遠離女性」，希望換取緩刑或從輕量刑。基隆地院法官認為，余男雖然有悔改之心，但至今仍未獲得A女諒解，因此依性騷擾罪判處拘役58日，得易科罰金5萬8000元，同時不忘告誡他別再因為自我感覺良好，就做出不尊重他人身體自主權的行為。

2名準司法官驚爆性騷5女學員　品德太爛將被退訓

2名準司法官驚爆性騷5女學員　品德太爛將被退訓

女學生高中畢業回校找老師　遭伸狼爪逞慾

女學生高中畢業回校找老師　遭伸狼爪逞慾

寵物店員工撈魚　遭醉漢頭頂屁股摸大腿

寵物店員工撈魚　遭醉漢頭頂屁股摸大腿

狂盯正妹咸：穿得很清涼　性騷成立挨罰1萬

狂盯正妹咸：穿得很清涼　性騷成立挨罰1萬

關鍵字：

熔爐案國小校長性騷擾MeToo解聘永不任用南投縣性平會

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面