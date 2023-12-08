快訊／台版熔爐！惡狼校長喇舌摸腿女童　性平會：解聘永不任用

▲南投縣性平會決議重懲涉犯強制性猥褻女學生的某國小劉姓校長，予以解聘、永不任用。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣某國小劉姓校長遭爆20多年前擔任國小老師時，長期強制性猥褻女學生；南投縣教育處接獲檢舉後，依法組成之調查小組已完成調查，經南投縣性別平等教育委員會今天開會、決議同意調查報告及建議，重懲劉姓校長，予以解聘、永不任用。

兩名女子於今年6月7日召開記者會，揭發在20多年前就讀國小時，被劉姓校長強制性猥褻，並向縣府教育處舉發；縣府教育處於6月8日即刻召開性平會，並外聘委員組成調查小組，並以問卷及設置檢舉專線：049-2240777，由專人專案負責、擴大調查範圍，分別召開23次調查訪談會議，訪談當事人、行為人及關係人共38人次。

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教育處強調，調查委員以謹慎嚴正之態度就相關事證比對查詢，完成調查報告及建議：確認曾任國小教師的劉姓校長涉及20多年前多起性侵案、性猥褻及性騷擾案等情事，並經南投縣性平會決議，依《教育人員任用條例》31條第一項8、9款祭出重懲，解聘劉姓校長、永不任用、解聘後亦無法申請退休。

不過教育處亦說明，依據《性別平等教育法》第26條法定程序，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會；因當事人目前尚在羈押中，將待函文送達當事人陳述完後，再召開最後一次性平會，確認是否維持原決議。

教育處指出，本案採「設立檢舉專線、廣發調查問卷、司法、行政雙軌併進調查」，縣府主動積極配合地檢署調閱資料，除行政懲處，後續劉姓校長也將面對司法偵辦。

在刑事調查部分，南投地檢署經指揮南投縣政府警察局婦幼警察隊專案人員偵辦，聲請法院核准後，於10月24日對劉男住居所執行搜索並拘提劉男到案；檢方複訊後認定劉嫌疑重大，有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，向法院聲請羈押獲准。