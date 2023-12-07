襲臀2次挨告求饒沒用　基隆男急喊「我現在都遠離女性」

記者黃翊婷／綜合報導

基隆余姓男子今年6月間在某市場內兩度襲臀女顧客A，遭一狀告上法院，且對方表明不願意調解，只好向法官哀求，「我很後悔，我不會再犯」、「我現在都盡量遠離女性」，希望換取緩刑或從輕量刑。基隆地院法官認為，余男雖然有悔改之心，但至今仍未獲得A女諒解，因此依性騷擾罪判處拘役58日，得易科罰金5萬8000元，同時不忘告誡他別再因為自我感覺良好，就做出不尊重他人身體自主權的行為。

▲余男在市場內對A女襲臀2次。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，余男今年6月4日在基隆市某市場看見正在攤位前購物的女顧客A，一時起了色心，上前徒手襲臀，見A女轉身察看並挪開距離，他還跟上前再次襲臀，結果當場遭痛罵一頓，事後也因此吃上官司。

余男起初否認性騷擾，辯稱是現場人多擁擠，不小心碰到，但被市場的監視器畫面打臉，當時的人潮根本沒有到達「人與人擠到無法迴避」的程度。由於A女提告之後表明不願意調解，余男這才急得向法官求情，表示自己很後悔，不會再犯，而且家中還有年邁長輩需要照顧，經濟狀況不好，希望給予緩刑機會或從輕量刑，「我不會再犯，我現在都盡量遠離女性。」

基隆地院法官認為，雖然余男有悔改之心，但他的行為已對A女造成心理創傷，對社會風氣也有不良影響，且至今都沒有獲得A女諒解，因此依性騷擾罪判處拘役58日，得易科罰金5萬8000元，全案仍可上訴。

法官還在判決書中告誡余男，不要因為自我感覺良好，就任意碰觸他人的身體，不尊重他人身體自主權，造成損人不利己的後果，「硬擠進獄牢世界，最後搞得遍體鱗傷的還是自己，何必自己害自己呢？」希望他能改過自新、轉禍為福，大家日日平安喜樂，才是對自己好也對大家好的和諧相處往來之道。

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