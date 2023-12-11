加薩立即人道停火決議草案　聯大可能將展開表決

▲聯合國安理會先前提出人道停火決議案被美國1票否決。（圖／路透）



文／中央社

外交官今天表示，聯合國大會193個會員國很可能於12日針對要求以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）立即人道停火的決議草案展開表決。

路透社報導，聯合國安全理事會要求加薩走廊（Gaza Strip）立即人道停火的決議案9日遭到美國否決。

聯合國大會10月曾以121國贊成、14國反對、44國棄權而通過決議，要求「立即、持久和持續的人道主義停火，從而促成停止敵對行動」。