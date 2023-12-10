　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄喊再破百萬票　賴清德：要做世界的台灣，而非中國的台灣

▲▼高雄站台喊再破百萬票，賴清德、蕭美琴。（圖／取自賴清德臉書）

▲賴蕭配高雄站台，喊話再破百萬票。（圖／取自賴清德臉書）

文／中央社

民進黨正副總統參選人賴清德和蕭美琴今天（10日）在高雄為黨籍立委參選人站台助講；賴清德說，放棄主權尊嚴，不能帶來和平，台灣要做世界的台灣，而非中國的台灣，這場選舉將決定台灣前途。

賴清德和蕭美琴今天發揮「母雞」角色，為民進黨高雄市立委參選人賴瑞隆、李昆澤、邱議瑩、許智傑、林岱樺、邱志偉等人站台助講，拉抬「小雞」選情。

賴清德下午為邱議瑩、許智傑站台時說，2020年總統大選，蔡賴配在高雄獲109萬票，希望這次賴蕭配也破百萬票，民進黨8席區域立委也全壘打全部當選。

▲▼高雄站台喊再破百萬票，賴清德、蕭美琴。（圖／取自賴清德臉書）

賴清德還說，國民黨所有訴求都是過去前總統馬英九的老路，已證明失敗，台灣絕不能走回頭路；他並強調，放棄主權尊嚴，不可能帶來和平，台灣要繼續做世界的台灣，不要變成中國的台灣，這場選舉就是要決定台灣的前途。

賴清德也提出交通政策，指未來要讓斑馬線上死亡人數減少4成；也喊出「搶救王義川」，盼民眾在政黨票上支持民進黨，讓不分區立委參選人王義川進軍國會。

蕭美琴為邱議瑩站台時說，當初賴清德派她的好姊妹邱議瑩來說服她擔任副手，自己才會點頭、返台擔任副總統參選人重任；邱議瑩為高雄爭取超過新台幣500億元建設經費，高雄的建設不能停，呼籲鄉親繼續支持邱議瑩。

賴清德下午也陪林岱樺出席親子活動，在台上唱唱跳跳，化身「阿德叔叔」，炒熱氣氛；賴清德肯定林岱樺提出的「海洋運籌中心」政見，顯示林岱樺很理解在地產業需求及未來發展方向，呼籲選民一定要讓優質立委繼續連任。

▲▼高雄站台喊再破百萬票，賴清德、蕭美琴。（圖／取自賴清德臉書）

ET快訊
國軍暗黑兵器修護士！童顏搭「超兇軍火庫」　蕾絲照流出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄喊再破百萬票　賴清德：要做世界的台灣，而非中國的台灣

王義川砲蘇震清去年已經跟國民黨合作　徐富癸：父親涉賄仍幫兒子助選

監察院揭在台失聯移工「超過8.2萬人」！勞動部澄清了

立委激戰／港湖三姝鬥！李彥秀空陸防棄保　高嘉瑜政績牌固綠票

藍營大團結！韓國瑜彰化助選　中部女縣長同場站台

「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財

他分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

柯文哲民調滑落「老三」　陳佩琪喊話「有信心」：都一樣要努力

為中日爭冠集氣！蕭美琴帶高雄2新人揮棒　李柏毅黃捷誓敲全壘打

回防綠票倉！美麗島44周年　賴清德、蕭美琴連跑高雄5選區催票

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

粉絲曝「最愛雨琦」舒華：來打一架吧！　見「後輩」不服輸...直接現場PK倒立XD

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

鄭雨盛《跟我說愛我》成聾啞畫家　申鉉彬手語「告白」逗樂他

高雄7旬父赴台東探女迷航2天　騎車跨350km...遇好心人相助

高雄喊再破百萬票　賴清德：要做世界的台灣，而非中國的台灣

王義川砲蘇震清去年已經跟國民黨合作　徐富癸：父親涉賄仍幫兒子助選

監察院揭在台失聯移工「超過8.2萬人」！勞動部澄清了

立委激戰／港湖三姝鬥！李彥秀空陸防棄保　高嘉瑜政績牌固綠票

藍營大團結！韓國瑜彰化助選　中部女縣長同場站台

「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財

他分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

柯文哲民調滑落「老三」　陳佩琪喊話「有信心」：都一樣要努力

為中日爭冠集氣！蕭美琴帶高雄2新人揮棒　李柏毅黃捷誓敲全壘打

回防綠票倉！美麗島44周年　賴清德、蕭美琴連跑高雄5選區催票

以色列「加薩南部」展開重大攻勢　戰車衝入甘尤尼斯市中心

碳權產品22日開賣　碳交所：每噸5至15美元

22億瞬間蒸發　中國500茶商集體被騙

2年前離婚大S　汪小菲「見不得陽光」陷焦慮…手寫信曝：想躲起來

首屆季中錦標賽大成功！美媒給建議盼「下屆改進」

高速公路撿到整袋黃金「價值300萬」！專家鑑定結果大逆轉

22家銀行信用卡防盜刷　4大通知管道全壘打

最高CP值春節旅遊！　到歐洲FUN長假！

花現幸福！　全球賞花春遊趣！

FUN寒假！　爽玩日本親子主題攻略！

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

監察院揭在台失聯移工超過8.2萬人！勞動部澄清

賴：要做世界的台灣，非中國的台灣

黃捷「超商妹」今晚保證驚艷！她羞喊：平常不會穿

侯友宜推青年購屋全額貸　柯文哲：變屋奴一輩子繳房貸

韓國瑜聲援北一女師！　怒嗆若要斷中華文化的根先拆台南孔廟

王義川砲蘇震清去年已經跟國民黨合作　徐富癸：父親涉賄仍幫兒子助選

立委激戰／李彥秀防棄保　高嘉瑜政績牌固票

「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財

大巨蛋鬧鼠患　遠雄：因開放飲食

他分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

韓國瑜彰化助選　藍營女縣長同場站台

柯民調滑落　陳佩琪喊「有信心」

赴霞海城隍廟參拜為「藍白合」求姻緣？　侯友宜笑而不語

更多熱門

相關新聞

藍軍大咖站台力薦姚正玉籲下架民進黨

藍軍大咖站台力薦姚正玉籲下架民進黨

國民黨提名台南市立委選舉第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，10日上午舉行侯友宜、姚正玉聯合競選總部成立大會，數千支持者到場熱情相挺，韓國瑜、黃健庭等多位藍營大咖站台力薦姚正玉，呼籲「台南要正義、票投姚正玉」，用選票教訓民進黨，恢復特偵組懲奸除惡、查辦貪腐。

選戰倒數！台中市已抓26件選舉賭盤、17件賄選

選戰倒數！台中市已抓26件選舉賭盤、17件賄選

「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財

「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財

他分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

他分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

黃世杰競總成立　鄭文燦：航空城補償加碼

黃世杰競總成立　鄭文燦：航空城補償加碼

關鍵字：

2024總統2024賴清德2024六都立委2024高雄立委

讀者迴響

熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

一夜激戰撞破了…26歲女「血猛滴2天」！

亞錦賽個人獎　中華隊4人進明星隊

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

徐若瑄被命理師斷言「3年內離婚」成真

南鯤鯓代天府變格鬥擂台　2派宮廟轎班成員互毆

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

中華隊辛苦了！4大超商優惠懶人包

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

電競協會理事長道歉提1事！獲統神轉發

更多

最夯影音

更多
北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面