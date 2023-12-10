　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃揚明分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

▲▼ 柯文哲出席民眾開講。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃揚明表示，這次電視辯論時間對柯文哲不利。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，各界關注的電視辯論，總統候選人訂於2023年12月30日下午2點舉行、副總統候選人辯論暫定2024年1月1日下午2點，地點皆在公共電視台，而這次共同舉辦的11間媒體，遭藍營質疑獨厚特定立場。對此，媒體人黃揚明9日則喊話，國民黨總統參選人侯友宜要有信心，且辯論會時間其實是對民眾黨總統參選人柯文哲不利。

黃揚明在節目《大新聞大爆卦》中指出，以去年台北市長辯論會為例，是三立跟TVBS合辦，結果三立還做球給國民黨的蔣萬安殺球，「你以為親綠媒體提問對藍軍不好嗎？」，這個很難講，因此，侯友宜要對自己有信心。

黃揚明也提到，就他所了解，提問的媒體已經決定好了，總統的部分是《中國時報》、《中央社》、《鏡電視》、《三立新聞台》跟《台視》，副總統的部分是《聯合報》、《自由時報》、《民視》跟《TVBS》，原則上都是「2藍2綠」。他認為，原則上，在溝通的過程中，三組陣營各自有意見、不公平的地方就講出來，但現在三方都簽字同意了，還爭論這個意義不大。

但黃揚明點出，以時間點的設計來看，是非常不利於柯文哲，因為辦在元旦連假，那個時間大家都出去玩了，所以真正會看辯論會的就是固定族群，拓展到非同溫層的機率不高，對「領先者」比較有優勢，而柯文哲一直希望透過電視辯論成為逆轉的契機，他認為時間上非常不利。

ET快訊
威廉凱特一家耶誕卡曝光　夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣
小甜甜獨扛家計「月燒6位數」！　動念發傳單賺錢
前T-ara雅凜「宣布離婚和再婚」！
「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財
冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間
徐若瑄宣布離婚！　認無法克服差異：最困難但合適的安排
「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財

他分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

柯文哲民調滑落「老三」　陳佩琪喊話「有信心」：都一樣要努力

為中日爭冠集氣！蕭美琴帶高雄2新人揮棒　李柏毅黃捷誓敲全壘打

回防綠票倉！美麗島44周年　賴清德、蕭美琴連跑高雄5選區催票

批綠文革式教育害學生素質變低　侯辦嘆：國民黨過去打下好基礎

韓國瑜聲援北一女師！　怒嗆若要斷中華文化的根先拆台南孔廟

冠軍賽前夕！大巨蛋鬧「鼠患」恐影響轉播　遠雄：因開放民眾飲食

賴清德喊「中捷延伸南投」　盧秀燕怒轟：開芭樂票騙選票

影／文總最新匠人魂「造一艘船離開陸地」　達悟族親海、敬海精神

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財

他分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

柯文哲民調滑落「老三」　陳佩琪喊話「有信心」：都一樣要努力

為中日爭冠集氣！蕭美琴帶高雄2新人揮棒　李柏毅黃捷誓敲全壘打

回防綠票倉！美麗島44周年　賴清德、蕭美琴連跑高雄5選區催票

批綠文革式教育害學生素質變低　侯辦嘆：國民黨過去打下好基礎

韓國瑜聲援北一女師！　怒嗆若要斷中華文化的根先拆台南孔廟

冠軍賽前夕！大巨蛋鬧「鼠患」恐影響轉播　遠雄：因開放民眾飲食

賴清德喊「中捷延伸南投」　盧秀燕怒轟：開芭樂票騙選票

影／文總最新匠人魂「造一艘船離開陸地」　達悟族親海、敬海精神

研究：氣溫每降低1°C「增200人突發心臟病」！　心肌梗塞有2前兆

買票朝聖台北大巨蛋　曾豪駒談卸任樂天教頭心情

長輩留2間房！他帶妻小租屋「還要等幾年」　嘆新竹1地方沒發展

妹子租屋1年反覆過敏崩潰！　曬床墊「自爆噁爛一幕」人都懵了

藍軍大咖站台力薦姚正玉　籲下架民進黨恢復特偵組

忘了進攻的「亞喵」？　謝亞軒6記三分彈跨季21連勝狂飆

選戰倒數34天！台中市警局：已抓26件選舉賭盤、17件賄選

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

威廉凱特一家耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

一度傳不合！　瑪麗亞凱莉開唱「亞莉安娜驚喜同台」LIVE首合體

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

政治熱門新聞

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

侯友宜推青年購屋全額貸　柯文哲：變屋奴一輩子繳房貸

黃捷「超商妹」今晚保證驚艷！她羞喊：平常不會穿

徐巧芯來電！　趙少康秒答應上《賀瓏夜夜秀》

賴清德萬里老家「列管不用拆」

大巨蛋鬧鼠患　遠雄：因開放飲食

柯文哲選情看衰　民眾黨下修不分區席次

蔡英文指藍營已執政14縣市　「讓藍總統勝選、國會過半就失去平衡力量」

盧秀燕轟賴清德「中捷延伸南投」芭樂票

白營釋內參民調　學者：別老玩「內參民調轉外賣」的遊戲

韓國瑜聲援北一女師！　怒嗆若要斷中華文化的根先拆台南孔廟

霍去病被誤認賣滷肉飯！韓國瑜嘆文化斷根

國民黨內參民調曝光！　「侯康配」僅差「賴蕭配」0.2%　

蔡英文稱藍若當選恐「架空台灣」　趙少康：綠完全執政完全亂政

更多熱門

相關新聞

柯民調滑落　陳佩琪喊「有信心」

柯民調滑落　陳佩琪喊「有信心」

距離2024總統大選倒數33天，藍白合作破局後，民眾黨總統參選人柯文哲聲勢下跌至「老三」，引發眾多柯粉焦慮，民眾黨則於9日公布內參民調，強調「柯盈配」仍贏過國民黨「侯康配」。面對柯文哲的選情，柯文哲妻子、醫生陳佩琪10日喊話「有信心」，心存善念盡力而為。

為中日爭冠集氣！蕭美琴帶2新人揮棒

為中日爭冠集氣！蕭美琴帶2新人揮棒

回防票倉　賴清德、蕭美琴連跑高雄5選區催票

回防票倉　賴清德、蕭美琴連跑高雄5選區催票

批綠文革式教育害學生素質變低　侯辦嘆：國民黨過去打下好基礎

批綠文革式教育害學生素質變低　侯辦嘆：國民黨過去打下好基礎

賴清德萬里老家「列管不用拆」

賴清德萬里老家「列管不用拆」

關鍵字：

2024總統2024柯文哲2024侯友宜電視辯論黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

跟前任不糾纏三大星座！

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面