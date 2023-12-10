他分析總統辯論這點對柯文哲不利　喊話侯友宜要有信心

▲黃揚明表示，這次電視辯論時間對柯文哲不利。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，各界關注的電視辯論，總統候選人訂於2023年12月30日下午2點舉行、副總統候選人辯論暫定2024年1月1日下午2點，地點皆在公共電視台，而這次共同舉辦的11間媒體，遭藍營質疑獨厚特定立場。對此，媒體人黃揚明9日則喊話，國民黨總統參選人侯友宜要有信心，且辯論會時間其實是對民眾黨總統參選人柯文哲不利。

黃揚明在節目《大新聞大爆卦》中指出，以去年台北市長辯論會為例，是三立跟TVBS合辦，結果三立還做球給國民黨的蔣萬安殺球，「你以為親綠媒體提問對藍軍不好嗎？」，這個很難講，因此，侯友宜要對自己有信心。

黃揚明也提到，就他所了解，提問的媒體已經決定好了，總統的部分是《中國時報》、《中央社》、《鏡電視》、《三立新聞台》跟《台視》，副總統的部分是《聯合報》、《自由時報》、《民視》跟《TVBS》，原則上都是「2藍2綠」。他認為，原則上，在溝通的過程中，三組陣營各自有意見、不公平的地方就講出來，但現在三方都簽字同意了，還爭論這個意義不大。

但黃揚明點出，以時間點的設計來看，是非常不利於柯文哲，因為辦在元旦連假，那個時間大家都出去玩了，所以真正會看辯論會的就是固定族群，拓展到非同溫層的機率不高，對「領先者」比較有優勢，而柯文哲一直希望透過電視辯論成為逆轉的契機，他認為時間上非常不利。