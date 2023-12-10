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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財

▲侯友宜、趙少康出席傅崐萁競總成立大會。（圖／翻攝自侯辦提供直播）

▲侯友宜出席傅崐萁競總成立大會。（圖／翻攝自侯辦提供直播）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮立委參選人傅崐萁今（10）日下午舉辦「決戰花東快 全民大團結-下架民進黨」萬人誓師大會，現場齊聚約5萬名支持者，齊喊「凍蒜！」展現團結必勝的決心。國民黨總統參選人侯友宜致詞表示，當選總統一定會幫助花蓮推廣農產品和觀光，也清楚了解「交通是花蓮人的痛，花東快速道路一定要做」，讓農產品可以運輸出去，花蓮一定可以「發大財」。

侯友宜讚傅崐萁是九連霸的五星級縣長，政績有口皆碑，徐榛蔚也是五星縣長，很可惜遇到民進黨執政，很多答應的建設都沒實踐，蘇花改8年沒有做，花東快民進黨反對，就連蕭美琴也反對花東快，這都是有紀錄的，這就很奇怪，這一條最重要觀光、旅遊、貨物賣出去的高速公路居然否定掉了。

侯友宜提倡國道六號，鐵路雙軌快點完工，花蓮若有這幾條路網，花蓮一定大發展。今天徐、傅都在，讓傅繼續在立院好好拼，侯康配若當選，絕對會實現花蓮長期交通路網的夢，讓大家大發展！

▲侯友宜、趙少康出席傅崐萁競總成立大會。（圖／翻攝自侯辦提供直播）

▲現場喊出超過五萬人。（圖／翻攝自侯辦提供直播）

「陸客沒來、觀光沒來、人少了是要賺什麼？真的沒辦法賺錢！」侯友宜指出，農漁產品賣不出去，遇到太多挑戰，這是台灣偏鄉花蓮的挑戰，政府要照顧全民，應給花蓮更多資源。陸客為何不來？因民進黨不溝通對話，每天草螟鬥雞公，每天來戰機，而非來客機、商機，未來侯康當選一定讓兩岸和平穩定，一定迎來陸客而非戰機，重啟兩岸和平穩定，讓兩岸經濟交流，兩岸共榮、大家共好！

侯友宜批評，這幾年除了兩岸不交流，民進黨對原住民也不關心，侯笑稱，自己的原民名字叫做馬耀，馬耀是一個勇士，要好好為原住民開疆闢土，未來拜託傅崐萁提法案，保障原民傳統的海域跟土地，原民語言文化要讓原住民學校好好通過，照顧原鄉經濟投注更多資源，老人健保全部免費，不用繳健保費啦！侯友宜對客家人也提供政見，未來會成立1百億客家文化產業基金，讓客家年輕人回到故鄉，讓他們創業發展，也保有客家語言發展法，讓文化發展下去，全世界客家博覽會也一定會辦到花蓮來。

侯友宜說自己這輩子抓壞人，刑警出身，「抓貪官污吏我一定第一名，要成立新的特偵組，所有大家看到的問題，不管是疫苗、快篩、缺蛋弊案，讓侯康成立新的特偵組，一件一件查清楚！」

侯友宜高喊，這場戰爭與和平的選戰，選擇和平「侯康配、選擇清廉的侯康」，對上選擇貪腐的民進黨，掃蕩貪腐拼經濟顧國安，所以這場選舉就是安全、經濟、掃蕩貪腐的對決，讓國民黨贏得勝利，讓侯康替大家服務，讓傅崐萁這麼好的立委繼續為大家服務。

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