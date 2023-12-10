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萬人湧入永靖「謝平安家年華」　封街開230桌搓湯圓

▲永靖謝平安家年華活動湧入萬人參加。（圖／頂新和德文教基金會提供)

▲永靖謝平安家年華活動盛況空前。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同)

記者唐詠絮／彰化報導

為期兩天的彰化永靖年度盛事「謝平安家年華」今天（10日）進入活動高潮，超過萬人湧入永靖，參與封街搓湯圓、祭祀慶典及市集活動，晚間的明華園戶外大型平安戲更將活動帶到最高潮，頂新和德文教基金會希望每年12月第2周的周末都能透過活動，讓更多永靖遊子回家、讓更多人認識家鄉的美。

頂新和德文教基金會表示，以前農業社會為了感謝神明保庇，豐收有好年冬，各地會舉行「謝平安」祭典，過去還會辦桌宴客，感謝親友鄰居「相放伴」幫忙，從敬天愛地延伸到對人的感謝。

▲永靖謝平安家年華活動湧入萬人參加。（圖／頂新和德文教基金會提供)

基金會創辦人魏應充表示，為了讓謝平安可以成為全世界永靖人的家庭日，地方人士去年特別擲筊請示永安宮主神，決定將每年國曆十二月的第二周六、日訂為謝平安家年華舉辦日期，感謝縣府、公所和在地鄉親一起促成這項活動，期盼更多永靖年輕人回鄉一起把永靖打造為最宜居的鄉鎮。

▲永靖謝平安家年華活動湧入萬人參加。（圖／頂新和德文教基金會提供)

永靖共好協會陳雍讓理事長表示，「永靖謝平安家年華」結合永續發展、地方創生、文化傳承、社區共好等願景，周邊鄉鎮攜手合作，帶動更多觀光人潮，共榮南彰化旅遊圈。

▲永靖謝平安家年華活動湧入萬人參加。（圖／頂新和德文教基金會提供)

今年的文化盛典昨天先由24村神尊遶境活動揭開序幕，今天的封街搓湯圓、平安宴席開230桌，不僅將活動帶入最高潮、也創下歷年平安宴最大規模， 24村的鄉親及來自各地的民眾上午將永靖街擠得水洩不通，另也有人特別從新加坡回鄉、上百名味全龍球迷也到場爭睹味全龍球星蔣少宏等人的風采。

▲永靖謝平安家年華活動湧入萬人參加。（圖／頂新和德文教基金會提供)

現場一名小學四年級的學童開心的說，「說平常只有在學校搓過湯圓，今天是跟家人現搓現煮吃起來特別美味」；另一名擺攤的業者喜孜孜地笑說，「好久沒看到這麼多人潮」。成美文化園今天下午4點起開放民眾免費入東園，晚上則將由明華園當家小生孫翠鳳領銜主演平安戲《蓬萊大仙》壓軸，為今年的謝平安活動畫下完美句點。

▲永靖謝平安家年華活動湧入萬人參加。（圖／頂新和德文教基金會提供)

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