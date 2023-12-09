南投衛生局抽驗湯圓+火鍋料　火龍果、大辣椒共2件不合格

▲南投縣衛生局辦理冬季湯圓及火鍋料等食材抽驗。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

天氣漸冷、冬至將屆，民眾多喜一家團聚、享用熱呼呼的湯圓及火鍋食品；南投縣衛生局因此抽驗市售湯圓、餡料、火鍋料食材及蔬果等共計90件，結果有火龍果和大辣椒共2件產品出現農藥或添加物超標，經查供應商來源分別落籍台中市及雲林縣，已移請所轄縣市衛生局處辦。

縣府衛生局指出，本次派員前往販售場所、生鮮超市、傳統市場等處所抽驗冬至湯圓及火鍋、蔬果等食材，並加強作業環境稽查，檢驗項目包括著色劑（玫瑰紅B）、防腐劑（苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸）、二氧化硫、硼酸、色素、農藥及過氧化氫等；抽驗不符規定的「火龍果（紅肉）」1件、「大辣椒」1件，分別為草屯鎮水果行和大埔里地區餐旅業者所販售採用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長陳南松表示，食品安全首重源頭管理，籲請食品製造業者要注意食材來源、製程環境衛生，該局將不定期加強抽驗及查核，共同維護食品安全；此外，食品製造業者於完整包裝食品上，應依《食品安全衛生管理法》清楚標示使用的食品添加物種類及用量，方便消費者選購參考。

陳南松提醒販售業者，應將進貨資料保存完整，以利相關單位源頭追蹤管理，並選購信譽良好商家之商品上架販售；民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽本局服務專線049-2231994。