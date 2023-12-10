　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

上海（圖／路透社）

▲上海。（圖／路透社）

文／中央社上海10日電

上海穩坐2022年中國收入最高的城市，據中國統計局發布的統計報告，上海以人民幣（下同）7萬9610元（約新台幣35.1萬）名列第一，遠遠超過全中國平均3萬6883元。

第一財經報導，中國統計局近日發布了「中國統計年鑑2023」，其中記錄了2022年31省的人均可支配收入水準。據統計數字，上海以7萬9610元穩坐第一，緊接在後的是北京的7萬7415元。

根據這項統計，2022年中國31省的人均可支配收入為3萬6883元。

統計另列出31省的人均財產淨收入，北京與上海是唯二破萬的城市，分別為1萬2418元、1萬741元。

▲▼特斯拉上海工廠。（圖／路透）

根據統計定義，「可支配收入」是指總收入扣除例如貸款、稅金、禮金與捐款等非消費支出後，最終可用於消費的資金總和。

「財產淨收入」是指出讓動產和不動產，或將動產和不動產交由其他機構、單位或個人使用並扣除相關費用後得到的收入。具體而言包含存款利息、有價證券紅利、儲蓄性保險投資和其他股息與紅利等收入，以及轉租承包土地經營權、出租或出讓房產與其他不動產收入等。

報導引述廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，北京跟上海的居民人均薪資收入本身就高，薪資收入轉化為財產收入也相對高。出於保值、增值的需要，手裡有錢就會做更多投資，不論是動產還是不動產投資也都比較多，相應的人均財產淨收入也會比較高。

統計顯示，2022年中國全國的人均財產淨收入為3227元，除了北京與上海，浙江、廣東、江蘇、福建和天津也高於全國平均。

▲▼上海。（圖／路透）

丁長發指出，這些經濟發達的省份，城鎮化的程度很高，城市的房子比較好出租，容易帶來相關收入。同樣一戶房子，在北上廣深、廈門、杭州和小城鎮存在巨大差異，出租帶來的收入差距也很大。

根據這份統計，無論是「人均可支配收入」或「人均財產淨收入」，浙江都是僅次於北京、上海，名列第3。

丁長發說，浙江是目前民營經濟、縣域經濟發展蓬勃的省份，人均收入高，加上投資意識濃厚，很多人會把收入用於投資股票、不動產，進而帶來相關收益。

ET快訊
威廉凱特一家耶誕卡曝光　夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣
小甜甜獨扛家計「月燒6位數」！　動念發傳單賺錢
前T-ara雅凜「宣布離婚和再婚」！
「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財
冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間
徐若瑄宣布離婚！　認無法克服差異：最困難但合適的安排
「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

下午4點半投票率才19%　香港區議會選舉正式落實「愛國者治港」

仁愛礁再撞船！陸海警局控菲律賓船隻「蓄意碰瓷」

陸外送員騎車硬闖社區　保全沒攔住「怒拿刀捅死他」

陸港實施「經珠港飛」　內陸客「免入境香港」直達香港機場

華為：明年將推出顛覆性產品「看我們怎樣改寫歷史」

政治局會議釋訊號　中國2024經濟成長可能維持5%

陸地鐵爆持刀砍人！行兇者「不爽小孩玩鬧」攻擊家長

香港區議會選舉登場　特首：「愛國者治港」最後一塊拼圖

面板淡季將至　陸大廠擬「春節放假停產兩周」

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

下午4點半投票率才19%　香港區議會選舉正式落實「愛國者治港」

仁愛礁再撞船！陸海警局控菲律賓船隻「蓄意碰瓷」

陸外送員騎車硬闖社區　保全沒攔住「怒拿刀捅死他」

陸港實施「經珠港飛」　內陸客「免入境香港」直達香港機場

華為：明年將推出顛覆性產品「看我們怎樣改寫歷史」

政治局會議釋訊號　中國2024經濟成長可能維持5%

陸地鐵爆持刀砍人！行兇者「不爽小孩玩鬧」攻擊家長

香港區議會選舉登場　特首：「愛國者治港」最後一塊拼圖

面板淡季將至　陸大廠擬「春節放假停產兩周」

藍營大團結！韓國瑜彰化助選　中部女縣長同場站台

研究：氣溫每降低1°C「增200人突發心臟病」！　心肌梗塞有2前兆

買票朝聖台北大巨蛋　曾豪駒談卸任樂天教頭心情

長輩留2間房！他帶妻小租屋「還要等幾年」　嘆新竹1地方沒發展

妹子租屋1年反覆過敏崩潰！　曬床墊「自爆噁爛一幕」人都懵了

藍軍大咖站台力薦姚正玉　籲下架民進黨恢復特偵組

忘了進攻的「亞喵」？　謝亞軒6記三分彈跨季21連勝狂飆

選戰倒數34天！台中市警局：已抓26件選舉賭盤、17件賄選

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

威廉凱特一家耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

大陸熱門新聞

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

正宮把丈夫私生子接回家　社區門口拉布條慶祝

最新考古成果！陸將這些年劃為「古國時代」

中國官方晚間發布戴口罩指引

幼童掉進「超市麵包攪拌機」慘死！

吃火鍋一半天降老鼠　男客遭抓破頭皮

大陸19歲正妹「曹曉娜」遭通緝！懸賞照曝光　抖音也被神出

籲股民不要入市！陸金融專家遭「禁言」

川西秘境「夢筆山」與乾隆有關

大學教授課堂上講解春宮圖　遭學生檢舉

天神視角看「九曲黃河第一彎」

總裁王令麟：東森自然美三年內翻「科技美學」

童顏女老師下班出校門被誤認學生...遭警衛攔下

陸港「經珠港飛」　內陸客直達香港機場

更多熱門

相關新聞

神秘富豪177.48億拿下上海頂級豪宅！一買就是3棟樓

神秘富豪177.48億拿下上海頂級豪宅！一買就是3棟樓

大陸房企大悅城控股近日公告，上海邕鵬實業有限公司（下稱邕鵬實業）已支付全部交易對價41.42億元人民幣（約新台幣177.48億元）成為上海鵬利置業的新股東，股權轉讓已完成。據大悅城7月時的公告顯示，上海鵬利置業的核心資產，正是中糧海景壹號5、6、7號，房屋類型為公寓。

律師稱若五月天假唱　最慘恐「終身禁唱」

律師稱若五月天假唱　最慘恐「終身禁唱」

女子稱海底撈店員將「鑽戒」丟了！

女子稱海底撈店員將「鑽戒」丟了！

男子趁外送員送餐「偷4杯飲料」！

男子趁外送員送餐「偷4杯飲料」！

習近平視察上海　學者：將有新開放政策

習近平視察上海　學者：將有新開放政策

關鍵字：

上海收入

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

跟前任不糾纏三大星座！

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面