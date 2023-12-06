北京律師稱若五月天假唱屬實　最慘恐「終身禁唱」

▲相信音樂官方微博4日聲明，五月天演出中不存在假唱行為。（圖／翻攝自微博／相信音樂）

記者廖翊慈／綜合報導

知名樂團五月天遭控假唱事件近日在陸網上傳得沸沸揚揚，大陸相關政府單位已著手調查中。相信音樂4日在官方微博發聲，「否認假唱」一事。北京市京師律師事務所律師許浩則表示，若五月天被認定為假唱，情節嚴重的話，可能會被處「終身禁唱」。

據《海峽網新聞》報導，針對五月天假唱風波一事，北京市文化市場綜合執法總隊、上海市文旅局執法總隊等官方機構已宣布，將對提供的音檔內容進行科學的測評分析，日後公開調查結果。

▲五月天上海演唱會被質疑假唱。（圖／翻攝自微博／五月天）

律師許浩表示，如果歌手在演唱會中假唱，屬於違法行為，這種行為涉嫌「消費欺詐」，需承擔民事賠償，觀眾可以要求主辦方「退一賠三」。 據悉，五月天這次的上海演唱會票價為355元至1855元（人民幣，約台幣1583元至8275元），8場演唱會入場人數超過36萬人。

許律師補充說道，從行業管理角度來看，歌手在演唱會中假唱，則違反了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，「一旦被認定構成假唱，將受到不同程度的行業聯合抵制，情節嚴重的，將在中國境內不得從事任何商業性演出，相當於把假唱歌手『終身禁賽』。」